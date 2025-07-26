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涉在韓非法拍攝軍事設施 2名中國男子被起訴

中央社／ 台北26日電

2名中國男子被指非法操作無人機拍攝韓國海軍基地，以及停靠在釜山港的美國航空母艦。韓國釜山地方檢察廳日前已起訴2人。

據韓聯社報導，檢方指控一名40多歲男子涉嫌違反韓國「刑法」第99條「一般利敵罪」，另一名30多歲男子則被控違反「軍事基地法」。2人目前已被逮捕，將在羈押狀態下接受審判。

兩名涉案男子被指從2023年3月至2024年6月使用中國產無人機與個人手機，共計9次未經授權拍攝停靠在釜山、參與美韓聯合演訓的美國羅斯福號航空母艦。他們共拍攝172張照片和22條影片，總容量打11.9GB，並將其中一部分上傳至社交平台。

另外，有一名30多歲的中國女子涉嫌協助2人拍攝，已被違反「軍事基地法」罪名被移送檢方，正在接受進一步調查。

報導指出，韓國「刑法」第二章「叛國罪」中第99條「一般利敵罪」規定，危害韓國軍事利益或向敵國提供軍事利益者將被處以無期徒刑或3年以上有期徒刑。

釜山 航空母艦

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