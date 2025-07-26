林佳龍赴日考察見高市早苗等人 陸司長緊急約談日首席公使

外交部長林佳龍近日低調赴日訪問，與日本自民黨重要人士會面，包括下任日本首相熱門人選、前經濟安全保障大臣高市早苗會面。據大陸外交部昨晚消息，大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就林佳龍「竄訪」日本一事進行嚴正交涉。

據中央社，日本「日華議員懇談會」（日華懇）會長、眾議員古屋圭司25日表示，在林佳龍前往2025年世界博覽會之前，雙方會面進行意見交換。古屋圭司並於臉書貼出與林佳龍、我駐日代表李逸洋李逸洋、日華懇事務局長木原稔、日華懇事務局代理局長佐佐木紀的合照，被視為下任首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也在現場。

據大陸外交部官網，2025年7月25日，大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就台灣當局外事部門負責人林佳龍竄訪日本一事進行嚴正交涉，提出強烈抗議。

劉勁松表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方縱容林以所謂「私人身份」竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤信號。

他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作鄭重承諾，立即採取措施消除此事惡劣影響。