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林佳龍低調訪日曝光 陸司長約談日公使：為反華分裂活動提供舞台

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部亞洲司司長劉勁松。圖／取材自大陸外交部官網
中國外交部亞洲司司長劉勁松。圖／取材自大陸外交部官網

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部亞洲司司長劉勁松昨25日緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就我外交部長林佳龍訪問日本一事進行嚴正交涉，提出強烈抗議。

劉勁松表示，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係政治基礎與兩國間基本信義。日方縱容林以所謂「私人身分」竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤訊號。

他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上作出鄭重承諾，立即採取措施消除此事惡劣影響。

日本《朝日新聞》昨晚報導，日本超黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司，當天將台灣外交部長林佳龍訪問日本，雙方會談時合照上傳至社群媒體。報導特別稱，台灣現任外交部長訪日如此公開曝光的情況，可說相當罕見。

而該曝光的合照中，還可見到日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及我駐日代表李逸洋的身影。古屋圭司在臉書發文表示，在視察萬國博覽會之前，與台灣外交部長林佳龍進行意見交換。

中央社報導稱，林佳龍此行以外交部長身分，首度視察位於東京的台北駐日經濟文化代表處。之後，他前往大阪・關西萬博視察。

日本 外交部 林佳龍

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