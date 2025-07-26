美代表指責陸助長俄侵略 耿爽回擊：散播虛假謊言應感羞愧恥辱

據路透社，美中在聯合國安理會討論烏克蘭問題時再度相互指責，美國週五在聯合國告訴中國，它應該「停止助長俄羅斯在烏克蘭的侵略行為」 ，而中國指責華盛頓試圖推卸責任並引發對抗。

報導稱，美國駐聯合國代理大使多蘿西．謝伊呼籲所有國家，特別是中國，停止向俄羅斯出口軍民兩用產品。華盛頓稱，這些產品有助於俄羅斯建立戰爭工業基礎，並使其能夠對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊。

而依據美國駐聯合國代表團網站消息，謝伊在會中表示，我們再次敦促包括中國在內的所有國家停止向俄羅斯出口軍民兩用產品，因為這些產品有助於俄羅斯的軍事工業基礎，並使其能夠對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊。俄羅斯用於對付烏克蘭的無人機、武器和車輛中，每天都被發現其中含有中國製造的零件。她說，北京聲稱已對軍民兩用產品實施了嚴格的出口管制，這一說法站不住腳。

依據大陸常駐聯合國使團網站，大陸駐聯合國常駐副代表耿爽回應表示，正如我們先前多次在安理會指出的那樣，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。中國從未向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控軍民兩用物項，包括無人機出口。我們敦促美方停止在烏克蘭問題上甩鍋推責、製造對立，多為停火止戰、勸和促談做出一些切實努力。

耿爽還特別藉機進行更多反駁。他說，這週二安理會就和平解決爭端進行公開辯論，美國代表借題發揮，在會上就南海問題對中國進行攻擊指責。這週四，安理會就聯合國同伊斯蘭合作組織的合作舉行公開會，美國代表再次挑釁，就涉疆問題對中國污衊抹黑。今天，安理會就烏克蘭問題進行審議，美國代表又跳了出來，散播關於中國的虛假謊言。

耿爽說，一週之內，美國接二連三地在安理會對中國無端發難，這一系列表現只能證明，美國關心的不是維護國際和平與安全，不是推動戰爭衝突的政治解決，而是藉機攻擊打壓他國，進行政治操弄，服務自身議程。美國作為安理會常任理事國，應該對自己的言行感到羞愧、恥辱。我們敦促美方早日改弦更張，並建設性地參與安理會的工作。

路透社報導稱，路透社週三曾報導，中國製造的發動機正通過幌子公司秘密運往俄羅斯一家國有無人機製造商，並被貼上「工業製冷裝置」的標籤，以避免在西方制裁後被發現。