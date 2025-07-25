以色列國會過半數議員連署挺台 中國提出交涉

針對以色列國會過半數議員連署支持台灣參與國際組織，中國駐以色列大使館今天點名批評兩位今年訪台的以國議員「挑頭」，宣稱此舉是對一個中國原則的公然挑戰，已向以方提出交涉。

以色列國會友台小組主席杜伯斯基23日發布共同聲明支持台灣國際參與，議員泰勒代表執政聯盟率先響應，連署人包括多位副議長在內共72位跨黨派國會議員，超過以色列國會120席的過半席次。

中國駐以色列使館官網25日就「以色列個別議員挑頭搞涉台聲明」發布答記者問新聞稿。

中國駐以使館發言人稱，以色列個別議員挑頭支持台灣參與只有主權國家才能參與的國際組織，是對一個中國原則的公然挑戰。中國駐以色列使館對此表示堅決反對，已向以方提出嚴正交涉。

中國使館發言人點名杜伯斯基（Boaz Toporovsky）與宗教猶太復國主義黨議員泰勒（Ohad Tal）二人今年曾分別訪問台灣，會見副總統和外交部長，返國後在社交平台與台灣相關人員「相互勾連吹捧」，將台灣稱為國家。

中國使館發言人宣稱，如此明目張膽地支持台獨分裂主張，這顯然不是以色列政府的對中政策，更不是以色列民眾選他們為議員的初衷。

中國使館發言人最後揚言，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。「奉勸」以色列的個別議員站在歷史正確一邊，多做些有利於中以關係和以色列民眾的好事實事，而不是相反。

72位以色列國會議員共同聲明表示，關切台灣遭受國際組織系統性排除的不公平待遇，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等排除台灣參與，毫無正當性且極不負責任。

聲明提到，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球公衛危機期間，台灣展現卓越的管理能力，積極協助其他國家，扮演全球領導角色。呼籲國際社會須正視讓台灣有意義參與國際組織。