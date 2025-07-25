遭中方指控違反奧運模式 體育署：賀電不涉政治操作

2名中國人士企圖搶奪台灣選手的奪牌賀電，中國學生體育聯合會24日指控，台灣違反奧運模式與國際大學運動總會（FISU）禮賓規定。體育署今天反擊，賀電完全不涉政治操作，並控中國不斷片面擴張奧運模式範圍，盼勿將政治立場強加於國際體育活動。

台灣跆拳道男團在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，2名中國人企圖搶奪頒給選手的教育部長賀電，在現場與台灣媒體口角。

據中國官媒央視新聞報導，中國學生體育聯合會24日就此事情況進行「說明」。該會表示，是「中國台北」代表團違反奧運模式和FISU禮賓規定在先，並「阻撓」中國代表團工作人員了解情況。

該會聲稱，當地時間7月23日，當晚7時比賽結束後，台灣體育部門負責人及其陪同人員4至5人以及台灣媒體記者2至3人進入運動員混採區，從隨身攜帶的背包中取出包含「中華民國」、「教育部部長」字樣的賀電，發給台灣運動員。

體育署今天發布聲明表示，賀電內容屬台灣教育部對選手的祝賀與肯定，非屬官方賽會儀節，其用語是依台灣憲政體制及事實所擬，完全不涉政治操作，也未違反FISU相關規範。

聲明指出，「『中華民國』為我國正式國號，『教育部長』為合法職銜，在非官方賽會頒獎程序中使用，是基於尊重本國制度與選手榮耀，為代表團內部事務，不應遭刻意政治化解讀」。就算運動賽會採取奧會模式，也不能擴及非官方活動，尤其是代表團內部事項。

聲明強調，中國政府自1981年洛桑協議之後，即不斷片面擴張奧會模式範圍，試圖透過掠奪式經濟勒索，以洗腦民主國家及國際組織成員，甚至將奧會模式擴及非體育賽事，一再損害台灣在國際社會參與相關組織及活動的權益與尊嚴。

體育署也呼籲，中國代表團於頒獎後干擾賀電頒發、搶奪物品之行為，已違反運動精神與國際禮儀，嚴重損害選手尊嚴；希望中國方面尊重運動場域的純粹性與各國制度的差異，勿將政治立場強加於國際體育活動，以共同維護世大運相互尊重的核心價值。

最後聲明提到，台灣將持續與FISU保持溝通，並確保台灣選手在國際賽事中享有平等、尊嚴與應有待遇，不受任何政治干預或打壓。