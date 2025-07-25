中國駐美大使：中美共同抗擊法西斯 沒有衝突理由

中國駐美大使謝峰24日表示，中美80年前同仇敵愾並肩抗擊法西斯，兩國只有維護和平合作的責任，沒有衝突對抗的理由。

北京將在9月3日舉行紀念抗戰勝利80週年活動。此前，中共黨媒人民日報18日發表題為「歌唱和平，共同書寫中美友好的新故事」的文章，提到歷史上中美的合作。

根據中國駐美大使館官網訊息，中國駐美大使館24日舉辦「慶祝解放軍建軍98週年、紀念『中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年』」招待會，謝鋒發表講話。

謝峰說，80年前，中美同仇敵愾、並肩抗擊法西斯，還共同參與發起舊金山制憲會議、推動建立了聯合國。「今天，我們應當不忘聯合國憲章初心，不墜守護和平之志，維護以聯合國為核心的國際體系，為『欲免後世再遭戰禍』繼續奮鬥，讓持久和平的願景成為現實」。

他說，當今世界很不太平，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，只有維護和平合作的責任，沒有衝突對抗的理由。

謝峰表示，中美要堅持元首戰略引領，把兩國元首達成的重要共識變成具體政策和實際行動，維護來之不易的對話合作勢頭，增進外交、經貿、兩軍、執法等各領域磋商交流。

他還稱，要排除各種干擾破壞，特別是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「慎之又慎處理台灣問題」。

謝鋒最後說，希望美國以客觀理性和務實態度看待中國，加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作，讓中美關係重回穩定健康可持續發展的正確軌道。

針對中國藉由抗戰勝利80週年搶奪國際話語權的行為，陸委會副主委梁文傑上月表示，抗日戰爭是由中華民國政府領導，中共是在戰爭結束以後才冒出來的。「現在中共卻說這場戰爭是由他們領導，或是說，他們是這場戰爭的中流砥柱。在中華民國政府的立場，是絕對不認可的事」。