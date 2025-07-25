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港國安處通緝海外港人 包括6名民主建國聯盟成員

中央社／ 香港25日電

香港警方今天懸紅通緝袁弓夷等19人，指他們在境外籌組、成立或參與顛覆組織「香港議會」，據報導，當中6人是台灣組織「香港民主建國聯盟」成員。

港警務處國家安全處早上公布懸紅通緝各人，其中袁弓夷、何良懋、霍嘉誌、蔡明達去年已因涉嫌干犯危害國家安全罪行，各被警方懸紅港幣100萬元通緝，警方今天新增對其餘15人各懸紅港幣20萬元（約新台幣75萬元）通緝。

警方表示，「香港議會」旨在顛覆中國國家政權，目標包括推動「自決」、制定所謂「香港憲法」，以非法手段推翻、破壞中國憲法所確立的制度，又或推翻中國中央政權機關或香港特區政權機關等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權罪」。

另據香港媒體報導，「香港議會」5月舉行選舉，10名當選人其後宣誓就任「香港議會議員」；10名被通輯「當選人」中，有6人是台灣組織「香港民主建國聯盟」成員，該組織上月有3名成員被香港警方依串謀分裂國家罪起訴。

香港 通緝 港警

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