談中歐峰會 陸外交部：歐方應放寬高技術產品出口限制

中歐峰會昨在北京登場，對於雙方領導人會晤成果，大陸外交部今表示，這次會晤達成一些重要共識，比如雙方都高度重視中歐關係，同意堅持並持續深化夥伴關係，保持戰略溝通，增進理解互信。但大陸外交部也對雙方分歧稱，歐方應放寬高技術產品對華出口限制。

大陸外交部發言人郭嘉昆25日主持例行記者會，就中歐峰會，他說，昨天，大陸國家主席習近平會見了來華訪問的歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩。大陸國務院總理李強和歐盟兩主席共同主持第二十五次中歐領導人會晤。

他說，雙方領導人進行了長時間、深入、坦誠的交流，就事關中歐關係的戰略性問題、中歐合作中的一些具體問題，以及共同關心的國際熱點問題等交換了看法。

郭嘉昆認為，這次會晤達成一些重要共識。比如雙方都高度重視中歐關係，同意堅持並持續深化夥伴關係，保持戰略溝通，增進理解互信，努力開闢中歐關係更加光明美好的下一個50年。

不過，就雙方分歧，據華爾街見聞，郭嘉昆在記者會上也坦言，和任何雙邊關係一樣，中歐之間當然也存在一些分歧。對歐方關切的經貿問題，中方本著友好、尊重、坦誠的態度就相關問題全面、耐心、深入、細緻地表明了立場。

他說，中方強調，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中方致力於實現中歐貿易可持續、平衡發展，願進口更多適銷對路的歐洲優質產品，「歐方應放寬高技術產品對華出口限制」。

烏克蘭問題上，郭嘉昆說，中方指出烏克蘭問題不是也不應該成為中歐之間的問題，重申堅持勸和促談、推動政治解決的一貫明確立場，願和歐方保持溝通。中方還就歐方以涉俄因素為由制裁中國企業表明嚴正立場。雙方同意通過對話增進瞭解互信，妥處有關問題。

郭嘉昆表示，整體來看，這次會晤是積極、建設性的，有利於增進相互瞭解和互信，有利於為未來合作創造更好條件。

柯斯塔、范德賴恩昨到訪北京，短短一日行程中，依序與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。習近平喊話雙方領導人應做出「符合人民期待、經得起歷史檢驗的戰略抉擇」。在李強與歐盟領導人舉行峰會後，雙方發布聯合聲明，宣告加強應對氣候變遷的合作。