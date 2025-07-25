英議員指政府計劃重啟與香港移交逃犯 官員否認

英國在野保守黨籍國會議員克恩斯在其X帳號公開英國安全大臣賈維士的信件，當中提到計劃修改「2003年引渡法」，讓英國政府可以在「逐個個案基礎上」重啟與香港移交逃犯的安排。賈維士否認，指修例是完全切斷兩地的引渡安排。

英國在野保守黨籍國會議員克恩斯（AliciaKearns）24日在其X帳號，公開英國安全大臣賈維士（Dan Jarvis）寫給在野保守黨籍國會議員、影子內政大臣菲利普（Chris Philp）的信件，提到近日向下議院提交修訂「2003年引渡法」，讓英國政府可以在「逐個個案基礎上」（case-by-case ad hoc basis）重啟與香港移交逃犯的安排。

香港與英國本來有簽訂移交逃犯協議，2020年香港實施國安法後，英國暫停與香港的移交逃犯協議。

根據上述信件，英國的引渡法分為第一部分及第二部分，第一部分涉及與歐盟國家的引渡安排，香港等地則屬於第二部分。

香港實施國安法後，英國與香港各自暫停了跟對方的移交逃犯安排，此次英國政府修訂引渡法，直接將香港從引渡法的第二部分剔除，日後若有需要，再按逐個個案的方式處理。

克恩斯表示，恢復與香港的引渡安排在「道義上站不住腳」，中共已將香港變成一個「監控國度」，言論自由、法治和基本公民自由被系統性地消除。英國政府必須立即放棄此項提議。

賈維士在其X帳號表示，「這完全是錯誤」，又指英國和香港的逃犯移交協議仍然暫停，修例是完全切斷雙方的引渡安排。

賈維士又強調，堅定地履行承諾維護英國所有人的人權、法治和安全，這適用於所有以英國為家的香港人。

香港政府近年懸紅通緝多名海外港人，據香港及海外媒體報導，當中不少人都身處英國，如羅冠聰、蒙兆達等。

香港南華早報今天報導形容，英國政府的計畫引發在英國尋求庇護的政治活躍人士擔憂可能被遣返香港。