馬克宏說將承認巴勒斯坦國 陸外交部：兩國方案是唯一出路

法國總統馬克宏昨宣布，9月將在聯合國宣布承認巴勒斯坦國，引起國際輿論，大陸外交部發言人郭嘉昆今日在記者會上表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路，中方支持將在聯合國召開的落實「兩國方案」高級別會議。

郭嘉昆25日下午主持大陸外交部例行記者會，對於法方表態，他說，中方支持將在聯合國召開的落實「兩國方案」高級別會議，將繼續和國際社會一道努力，推動平息加沙戰火，緩解人道危機，落實「兩國方案」，最終實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。

另，面對加沙形勢越來越嚴峻，中方認為國際社會應該採取什麼行動來擴大人道主義援助？郭嘉昆回應說，中方高度關注加沙局勢，希望各方盡快達成停火安排，推動局勢盡快降溫，切實緩解人道主義危機。

馬克宏24日宣布，法國將在9月聯合國大會(UN General Assembly)上宣布承認巴勒斯坦國，成為第一個承認巴勒斯坦的西方大國。