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涉成立顛覆組織「香港議會」 港國安處今懸紅通緝19人　

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
香港警務處國家安全處今日公布，懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯香港國安法罪行的人士。（路透）
香港警務處國家安全處今日公布，懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯香港國安法罪行的人士。（路透）

香港警務處國家安全處今日公布，懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯香港國安法罪行的人士，包括袁弓夷等19人。大陸駐港國家安全公署稍早也聲明稱，堅決支持香港警方依法通緝袁弓夷、何良懋、姜嘉偉等19名「亂港分子」的正義之舉。

據香港警務處國家安全處公告，懸紅通緝的19人中，9人涉嫌在香港特區境外組織「香港議會」選舉以成立所謂「香港議會」，包括男子袁弓夷、男子何良懋、男子霍嘉誌、男子蔡明達、女子陳麗珍、男子馮崇義、女子龔小夏、男子吳文昕及男子曾偉藩。

另10名人士，香港國安處指，包括女子錢寶芬、男子夏海俊、男子侯中宇、男子何永友、男子姜嘉偉、男子林千淦、女子吳文君、男子黃振華、男子黃修和及女子張信燕，涉嫌作為候選人參與「香港議會」選舉，並在當選後宣誓就任所謂「香港議會議員」。

香港特區政府新聞公報稱，香港法院已應警方的申請，就前述19名在逃人士發出拘捕令﹕

香港警務處國家安全處稱，所謂「香港議會」旨在顛覆國家政權，其目標包括推動「自決」、制定所謂「香港憲法」，以非法手段推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度或推翻中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關等，涉嫌干犯香港國安法第二十二條「顛覆國家政權罪」，香港警方遂依法向法院申請拘捕令，並通緝有關人士。

公開資訊顯示，上述人士內，已有袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達等4人，早前已因涉嫌干犯危害國家安全罪行各被警方懸紅港幣100萬元通緝，而其餘15名被通緝人士，香港警方今日各懸紅港幣20萬元通緝歸案。

大陸駐港國家安全公署今天也同時發表聲明，稱堅決支持香港警方依法通緝袁弓夷、何良懋、姜嘉偉等19名亂港分子的正義之舉。所謂「香港議會」選舉的惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

香港 通緝 港警

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