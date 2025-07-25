香港國安處通緝海外19名港人 組織及參選香港議會

香港警務處國家安全處今天公布懸紅通緝海外19名港人，指他們在境外籌組、成立或參與「香港議會」，涉嫌干犯「港區國安法」中「顛覆國家政權罪」。

警方表示，法院已應警方的申請，向這些人發出拘捕令。

在通緝名單中，9人被指成立「香港議會」，包括袁弓夷、何良懋、霍嘉誌、蔡明達、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕和曾偉藩，其他被通緝人士是以候選人身分參與「香港議會」選舉。

警方表示，「香港議會」旨在顛覆中國國家政權，目標包括推動「自決」、制定所謂「香港憲法」，以非法手段推翻、破壞中國憲法所確立的制度，又或推翻中國中央政權機關或香港特區政權機關等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權罪」。

去年中，香港警方已曾各懸紅港幣100萬元通緝袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達，指他們違反國安法並潛逃海外。