習近平接受美國龐德偉等16名外國大使 向其遞交國書

在國際局勢動盪，中美推進解決貿易紛爭之際，大陸國家主席習近平25日上午，在北京人民大會堂接受美國駐華大使龐德偉，和伊朗、烏克蘭、以色列等國共16名外國駐陸大使遞交國書。習近平強調，「面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡沖突，以博大情懷關照人類命運」。

據新華社，25日上午，習近平在北京人民大會堂接受16位駐華大使遞交國書。儀式中，陸方在人民大會堂北門外列隊禮兵，吹響迎賓號角，後外國使節們相繼抵達，在壁畫《江山如此多嬌》前，習近平分別接受使節們遞交國書，並和他們一一合影。

據中方發布，這16位外國駐陸大使分別是越南大使范清平、巴拿馬大使雷鳴、多明尼加大使戈麥斯、阿爾巴尼亞大使波達、紐西蘭大使喬文博、巴布亞新幾內亞大使卡姆巴內、安哥拉大使艾倫、埃及大使納茲米、尼加拉瓜大使孔樂然、伊朗大使法茲里、智利大使阿里亞蘭、烏克蘭大使涅奇塔伊洛、貝寧大使阿賈巴、美國大使龐德偉、以色列大使貝以里、南蘇丹大使莫里斯。同日，習近平還接見了上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫。

習近平在人民大會堂北京廳對各國使節表示，希望使節們全面、深入了解中國，為深化中國和各國友誼、增進中國和世界交往作出積極貢獻。

習近平指出，中國始終珍視和世界各國人民的友好情誼，願在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上和各國展開全方位合作，加強各領域交流。當前，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，經濟持續穩中向好。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，釋放超大規模市場紅利，讓中國新發展成為各國的新機遇，為世界經濟增長注入更多確定性。

習近平還強調，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡沖突，以博大情懷關照人類命運。

習近平提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。中國願和各國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、人類命運共同體的構建者，攜手開創這個星球更加美好的未來。

在國際外交場合，國書一般指一國向他國派大使、公使時的正式委任文件，通常一國大使向外交部遞交國書副本後，即可以開始其外交工作。不過，在一些國家，外國大使的正式到任日期仍會以向地主國元首呈遞國書正本之日算起。

其中，美國駐陸大使龐德偉於今年5月15日抵達北京履新後，就已於隔日16日，向大陸外交部部長助理洪磊遞交國書副本，開始外交工作。