陸前國防部發言人吳謙新職曝！升任駐埃及少將武官

曾任大陸國防部發言人一職近十年，屢因強硬發言受關注的前大陸國防部新聞局局長吳謙，於5月離任「另有任用」後，綜合中國大陸駐埃及大使館、中新社發布訊息，他已擔任大陸駐埃及新任的國防武官，軍階也升為少將。吳謙說，他將全力推動中埃兩軍在高層交往、聯演聯訓、人員培訓等領域的務實合作，為維護地區和平穩定貢獻力量。

據中國大陸駐埃及大使館訊息，7月24日，中國大陸駐埃及使館舉辦慶祝中國人民解放軍建軍98周年暨國防武官到任招待會。陸駐埃及大使廖力強出席，並向中外來賓介紹「新任國防武官吳謙少將」。

這場活動還有埃及的兩名少將，包括埃及國防部長代表米塔瓦里，武裝部隊參謀長代表曼蘇爾，和埃及各界友人、各國駐埃使節、武官，中資機構、華人華僑、留學生代表等500多人參加。

據中方發布訊息，吳謙在發言中表示，作為新任國防武官，將全力推動中埃兩軍在高層交往、聯演聯訓、人員培訓等領域的務實合作，為維護地區和平穩定貢獻力量。

公開資訊顯示，吳謙1973出生於北京，1991年考入解放軍國際關係學院，也和新任大陸國防部發言人蔣斌一樣，曾在英國伯明翰大學學習。

2015年6月，吳謙出任大陸國防部新聞事務局副局長、國防部新聞發言人，並於同年9月，首次主持大陸國防部新聞發布會，後於2016年晉升大校軍階，2017年升任大陸國防部新聞局局長，直至2025年5月卸任，現任中國大陸駐埃及大使館武官，軍階也從大校升為少將。

今年5月，大陸國防部新任發言人蔣斌亮相時，吳謙的資訊已從大陸國防部網站撤下，目前該部有2位發言人，分別為張曉剛和蔣斌。當時，中共鷹派黨媒《環球時報》報導稱，吳謙「另有任用」，將在新的崗位上「繼續講好中國軍隊故事」。