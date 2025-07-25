以國議員支持台加入國際組織！陸使館：要和台獨綁在一起分裂中國？

對於以色列未來黨議員杜伯斯基等，昨日連署聲明，呼籲支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）等。中國大陸駐以色列使館發言人今天表示，對此表示堅決反對，已向以方提出嚴正交涉。

中國大陸駐以色列大使館發言人今日對上述情況評論稱，這是台灣民進黨當局不擇手段在國際上推進「台獨」的又一例證。以色列個別議員挑頭支持台灣參與只有主權國家才能參與的國際組織，是對「一個中國原則」的公然挑戰。

中國大陸駐以色列使館除重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」等立場，還提及「以色列個別議員挑頭搞這麼一份聲明，我們不禁要問，他們到底是否真的清楚台灣當局加入他們提到的國際組織意味著什麼？」

中國大陸駐以色列使館發言人反問，以色列個別議員支持台灣在國際舞台上和主權國家平起平坐，是不是要和 「台獨」勢力綁在一起分裂中國？是不是要做破壞台海穩定的幫凶？

中國大陸駐以色列使館發言人提到，「挑頭搞這份聲明」的以色列未來黨議員杜伯斯基、宗教猶太復國主義黨議員塔爾今年曾分別「竄台」，會見所謂「副總統」和「外長」，他們在聲明中聲稱以色列堅持「一個中國政策」，但實際上卻幹著違背「一個中國政策」的事，這是徹頭徹尾的自欺欺人。

對此，中國大陸駐以色列使館發言人最後強調，我們奉勸以色列的個別議員站在歷史正確一邊，多做些有利於中以關係和以色列民眾的好事實事，而不是相反。

本月初，中國大陸駐以色列使館發言人就曾對杜伯斯基訪台後，投書媒體稱呼台灣是「國家」，回應抨擊杜伯斯基嚴重違反「一個中國原則」，破壞以中關係，已向以方提出嚴正交涉，還稱要這位議員「多讀點中國史」，才不會被人蒙蔽。