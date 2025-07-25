世大運賀電風波　陸學生體育聯合會：反對民進黨藉體育謀獨

中華跆拳道代表隊日前在德國萊茵魯爾世大運奪下男團銀牌，賽後領獎時，卻遭中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，大陸當事方「中國學生體育聯合會」昨發聲表示，堅決反對民進黨當局藉體育謀「獨」挑釁，並指控是我方違反「奧運模式」在先。

公開訊息顯示，「中國學生體育聯合會」簡稱為中國學體聯，在受大陸官方委託，管理大陸全國性學生體育競賽的組織，代表中國大陸加入國際大學生體育聯合會（FISU）等，並因此參與國際競賽。同時，「中國學生體育聯合會」正是由大陸教育部主管的中國中學生體育協會、中國大學生體育協會於去年三月合併而成。

面對事件延燒，做為大陸的當事方，據央視報導，中國學生體育聯合會24日就所謂的「搶奪賀電」事件進行情況說明。

該會稱，這場世界大學生夏季運動會 由國際大學生體育聯合會（國際大體聯）主辦，根據國際大體聯 1987 年決議，「中國台灣地區」派團參加國際大體聯所有賽事時，官方名稱須為「中華台北（英文名稱 Chinese Taipei）」，且根據國際大體聯禮賓規定，未經許可的任何材料或標語均不能在頒獎等官方場合展示。

因此，中國學生體育聯合會聲稱，在23日當晚頒獎儀式後，「台灣地區體育部門負責人」及其陪同人員4至5人以及台灣媒體記者2至3人進入運動員混採區，突然從隨身攜帶的背包中取出包含「中華民國 」、「教育部部長」字樣的賀電，意圖發給「中國台北」運動員。

中國學生體育聯合會認為，鑒於此舉明顯違反奧運模式和國際大體聯禮賓規定，「中國代表團 」工作人員發現後上前核實。

陸方聲明稱，「期間未主動與台方人員發生肢體衝突」，還反控我方人員「態度蠻橫、言語惡劣、動作粗魯」、「不停推搡中國代表團工作人員」，導致一名工作人員右手被劃傷。

在做出上述指控後，中國學生體育聯合會稱，是我方代表團違反奧運模式和國際大體聯禮賓規定在先，陸方行為是維護規定的「正當必要之舉」，並稱國際大體聯已對此表示支持，且國際大體聯有關負責人已先後約談了我方人員包括代表團團長、中華民國大專院校體育總會會長王淑音等。

中國學生體育聯合會最後還強調，兩岸關係和平發展，兩岸體育界、青年團結友愛，是兩岸人民的共同期望，「中國台北代表團」公然違反規定，與兩岸人民的期待背道而馳。民進黨當局妄圖藉體育謀「獨」挑釁，並為一黨一己私利進行政治操弄，不得人心，必遭失敗。

對於整起事件，目前大陸國台辦尚未做出表態或回應。不過，昨日陸委會副主委兼發言人梁文傑也在記者會上強調，「奧會模式」未禁賀電用語，頒發寫有「中華民國」賀電是天經地義。

梁文傑說，洛桑協定就是所謂的奧會模式，奧會模式是規定台灣以中華台北名義去參加奧會，然後用所謂的奧會會旗（梅花旗），然後歌曲是國旗歌，但該模式並未限制現場觀眾口號為「台灣加油」，亦未對官方頒發賀電有任何具體規定。他說，該賀電內容簡單，僅載明選手參賽項目、獲獎情形及拿到什麼獎牌，並由「教育部部長」署名，且標出「中華民國114年7月23日」，但這對陸方而言，在現場的賀電被拍到有『中華民國』4個字就不行」，陸方才會在現場動手動腳，搶奪賀電。

對此，梁文傑坦言，在德國這樣文明水準較高的地方出現類似動作，「讓全世界看笑話」，此事已由體育署即時處理，維護了國家尊嚴。他進一步指，我們體育署關於頒發給我們自己的選手，這個事情跟整個大會的進行式無關的，整個大會的進行根本沒有關係，希望類似的行為不要在國際場合出現。