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歐洲理事會主席科斯塔：中歐已明確了共同發展的方向

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
7月24日晚間8點，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席范德賴恩在歐盟駐華代表團出席記者會。 澎湃新聞
7月24日晚間8點，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席范德賴恩在歐盟駐華代表團出席記者會。 澎湃新聞

據澎湃新聞，7月24日晚間8點，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席范德賴恩在歐盟駐華代表團出席記者會。對於此次中歐峰會，范德賴恩總結說，這一天的會議雖然短暫，卻極具建設性，意義非凡。而科斯塔則稱，中歐已明確了共同發展的方向。

報導稱，澎湃新聞記者提問，中歐在社會制度、歷史文化以及對雙邊乃至全球熱點的看法等方面存在差異與不同，這是客觀現實。在中歐建交50週年的當下，我們該如何盡量避免讓分歧與差異影響我們的合作，盡量少限制我們之間的交流？

科斯塔表示，我們尊重制度差異，但對話是確保相互理解、發現問題、解決問題的唯一途徑，也是在存在差異的情況下開展合作的唯一方式。在那些真正重要的事務上，我們（歐中）必須攜手努力，因為它們屬於全球性挑戰。世界需要歐盟與中國緊密合作。這正是我們來到這裡的原因。

他說，近段時間以來，我們為此做了大量工作，與習近平主席、李強總理進行了溝通。如今，我認為我們（歐中）已明確了共同發展的方向。

范德賴恩指出，「毫無疑問，歐中關係既重要又複雜，這一點毋庸置疑。因此，開放、坦誠、相互理解，以及傾聽彼此，這些是我們交流與對話的根基。而我認為，此次會晤恰恰做到了這一點。」

她介紹，我們非常坦誠、公開地表達了各自的關切，也非常清晰、非常直接地談及了貿易、投資以及地緣政治問題。她還透露，「我們已部分找到了解決方案。例如，我提到過出口管制中的瓶頸問題，而你們（中方）針對這一點已有快速解決機制。」

范德賴恩最後總結道，「我們同時也意識到，在一些共同的挑戰與關切上，攜手合作就能帶來重大改變。比如應對氣候變遷、保護環境，還有人道主義需求、發展援助等這類議題。這次會議涵蓋了各種各樣的議題。這一天的會議雖然短暫，卻極具建設性，意義非凡。」

溝通 歐盟 范德賴恩

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