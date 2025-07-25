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傅聰駁美涉疆指責：美妄圖干涉內政 霸權本質、雙標嘴臉暴露無遺

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰。 路透
大陸常駐聯合國代表傅聰。 路透

據中國駐常駐聯合國代表團網站消息，在當地時間7月24日上午舉行的「聯合國同伊斯蘭合作組織合作問題」安理會公開會上，中國常駐聯合國代表傅聰當場駁斥美方就涉疆問題的指責。他表示，美國處心積慮炒作涉疆議題，妄圖干涉中國內政、遏制中國發展，其霸權本質、雙標嘴臉暴露無遺。

傅聰表示，中方對美國代表就涉疆問題的無端指責表示堅決反對、完全拒絕。當前新疆社會穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期。美國處心積慮炒作涉疆議題，妄圖干涉中國內政、遏制中國發展，其霸權本質、雙標嘴臉暴露無遺。

他指出，過去6年，包括廣大伊斯蘭國家在內的上百個國家在聯大三委以不同方式表態，支持中方正義立場，明確反對將人權問題政治化，反對以人權為藉口干涉別國內政。這充分證明，美國「以疆制華」的圖謀早已破產，借反華遏華挑起陣營對抗的險惡用心已完全失敗。

傅聰表示，美國如果真的關心穆斯林的人權，為何對加薩的人間煉獄置若罔聞？為何對巴勒斯坦人民的歷史不公視若無睹？美國對國內槍枝暴力、種族歧視等痼疾視而不見，國民人權和尊嚴遭到踐踏，卻打著人權的幌子，肆意干涉別國內政，侵犯了不計其數發展中國家人民的人權。

美國 人權 聯合國

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