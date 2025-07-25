人民日報評論：中歐應順應潮流做彼此可靠強勁、相互成就的伙伴

在中歐峰會結束翌日，人民日報在第三版版頭刊登一篇「和音」的評論員文章，標題為「努力開闢中歐關係更光明的下一個50年」。文章開門見山指出，面對加速演進的世界百年變局與變亂交織的國際情勢，中歐牢牢掌握雙方關係發展的正確方向，不僅有利於雙方，也將為世界提供更多穩定性與確定性。文章最終並期待歐方同中方相向而行，以全面、辯證、發展的眼光看待中歐關係，順應時代潮流和雙方人民及國際社會共同期待，做彼此可靠強勁、相互成就的伙伴。

文章稱，中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。中國始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，一貫支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。歐方也應尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切，並支持中國發展繁榮。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三人。雙方深化策略溝通，增進理解和互信，建立正確的相互認知，就可以在相互學習借鏡和開放合作中共同進步、相互成就。

評論指出，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，也應該完全能夠在發展中達到動態平衡。中國高品質發展、高水準對外開放將為中歐合作提供新機會、拓展新空間。大批歐盟企業抓住中國市場機遇，在中國改革開放和中國式現代化進程中收穫豐厚回報。

它稱，歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠「築牆設壘」，「脫鉤斷鏈」只會孤立自己。

文章指出，當今世界百年變局加速演進，單邊主義、霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序和國際規則，中歐關係的戰略性、全性意義更為凸顯。中歐都是主張多邊主義、倡議開放合作的建設性力量。從攜手推動達成《巴黎協定》，到共同加強生物多樣性合作，再到共促全球人工智慧治理合作。事實一再表明，只要中歐雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。

評論並稱，中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立的國際規則和國際秩序，與時俱進推動建構更公正合理的全球治理體系，攜手應對氣候變遷等全球性挑戰，讓多邊主義的火炬照亮人類前進之路。這次峰會雙方共同發表《中歐領導人關於應對氣候變遷的聯合聲明》，再次向世界發出攜手應對氣候變遷、堅持多邊主義的正面訊號。

評論最後指出，期待歐方同中方相向而行，以全面、辯證、發展的眼光看待中歐關係，順應時代潮流和雙方人民及國際社會共同期待，做彼此可靠強勁、相互成就的伙伴，攜手開創中歐全面戰略夥伴關係更加美好的未來。