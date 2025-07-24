快訊

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

TikTok今年營收 估破300億美元

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

不懼美國打壓，據英國研究機構最新數據，大陸影音平台TikTok去年收入飆升至二百卅億美元（約台幣六千七百億元），按年成長百分之四十二點八，使其成為全球收入規模第四大社交應用程式，僅次於Facebook、Instagram和YouTube。預估TikTok今年收入將突破三百億美元。

英國Business of Apps「TikTok應用程式報告」指出，TikTok大部分收入是來自廣告收益，去年創造了一百七十億美元的收入。應用程式內購和電商業務是另外兩大收入支柱，各自為平台貢獻超過廿億美元。

TikTok的電商部門表現亮眼，全年商品交易總額（GMV）超過三百億美元。這一增長主要來自東南亞地區，其中在印尼透過與印尼電子商務公司Tokopedia合作，持續經營其電子商務平台。

Business of Apps稱，儘管美國及其他國家對TikTok發出禁令，該應用在二○二四年仍持續成長，新增用戶達九千八百萬人。在美國也未出現用戶流失的情況，顯示用戶並不信服「中國政府可能干預」的警告。

同時，美國市場的不確定性，也未影響母公司字節跳動的估值。該公司在私人市場的估值於去年達到四千億美元。字節跳動的大部分收入和利潤仍來自大陸市場。

即便TikTok在美國市場的命運尚未明朗，Business of Apps預計，TikTok今年收入將突破三百億美元，主要受益於廣告平台的擴展以及電商業務的持續增長。

TikTok

延伸閱讀

屏東2024年兒少網路性剝削案逾百 受害男女近各半

偷情CEO陷雙醜聞！正宮曝尪砸百萬與20歲情色網紅視訊

小四女童網戀誤入陷阱遭威脅拍私密照 母發現後報警

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

相關新聞

陸學者稱「陸未統治台灣」是謬論 陸委會：中共從未統治台灣 不必再辯

中共中央機關報《人民日報》近日刊登大陸學者王英津評論文章指，「台灣當局的事實管轄並不具有合法性」，並聲稱中華人民共和國（...

會見歐盟主席 習近平喊話互相尊重

歐洲理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩昨到訪北京，短短一日行程中，依序與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。習近平喊話雙方領導人應做出「符合人民期待、經得起歷史檢驗的戰略抉擇」。在李強與歐盟領導人舉行峰會後，雙方發布聯合聲明，宣告加強應對氣候變遷的合作。

TikTok今年營收 估破300億美元

不懼美國打壓，據英國研究機構最新數據，大陸影音平台TikTok去年收入飆升至二百卅億美元（約台幣六千七百億元），按年成長...

陸大學生赴礦場實習 6人墜入浮選槽溺斃

六名東北大學學生，廿三日參觀大陸央企中國黃金集團旗下的內蒙古礦業有限公司時，因格柵板脫落全數墜入浮選槽死亡。涉事工廠已經...

海基會舉辦台生研習營 鼓勵認識中國大陸增進理解

海基會今天舉辦第18屆「台生研習營」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與台生面對面互動、交流意見。羅文嘉鼓勵同學們深入認識中...

陸對戰略礦產走私出口「出重拳」 稱形勢嚴峻

為打擊戰略礦產走私出口，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室近日組織召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會。大陸商務部發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。