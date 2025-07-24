會見歐盟主席 習近平喊話互相尊重

歐洲理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩昨到訪北京，短短一日行程中，依序與大陸國家主席習近平、總理李強會晤。習近平喊話雙方領導人應做出「符合人民期待、經得起歷史檢驗的戰略抉擇」。在李強與歐盟領導人舉行峰會後，雙方發布聯合聲明，宣告加強應對氣候變遷的合作。

柯斯塔和范德賴恩於昨天凌晨飛抵北京首都機場，CGTN釋出的影片顯示，大陸罕見由生態環境部長黃潤秋接機（按，通常外方領導人到訪都是由外交部去接）。

新華社報導，習近平昨天上午在北京人民大會堂會見兩人時指出，今年是雙方建交五十年，中歐領導人應再次展現遠見和擔當，做出經得起歷史檢驗的戰略抉擇。他提出「堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位」；「堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦」；「踐行多邊主義，維護國際規則秩序」等三點主張。希望歐方「尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切，支持中國發展繁榮」。

通稿並指，歐方不尋求與中國「脫鉤斷鏈」。央視釋出的畫面顯示，范德賴恩盛讚大陸使八億人脫貧的成就令世界感到震驚並受到激勵。范德賴恩還在社交平台發文寫道，「此次峰會是推進和重新平衡我們關係的契機。我堅信雙方能夠實現互利合作」。

歐盟發布的新聞稿提到，歐盟關注貿易失衡問題，期待中國大陸在市場准入上採取行動、停止報復性貿易保護措施，敦促北京取消稀土出口管制。歐盟重申其一貫堅持的一個中國政策，對台海緊張局勢加劇表示擔憂。

大陸總理李強昨天下午與兩人舉行峰會，李強表示願同歐方拓展貿易、投資、綠色、科技等領域互利合作，保證產供鏈穩定，堅持通過對話協商妥善解決分歧摩擦，雙方可以打造「升級版」中歐出口管制對話機制，保證中歐產供鏈穩定。雙方應共同維護多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義、保護主義。雙方也出席了中歐企業家座談會，李強指出當前國際經貿秩序受到嚴重衝擊，中歐合作的戰略意義進一步凸顯。

雙方並發布「關於應對氣候變化的聯合聲明」，強調「聯合國氣候變化框架公約」和「巴黎協定」是國際氣候合作的基本遵循，綠色是中歐合作鮮明底色，雙方在綠色轉型領域有堅實的合作基礎和廣闊的合作空間。