中歐領導人會晤 歐盟主席：雙邊貿易關係應平衡

中央社／ 北京24日電

中歐領導人會晤今天在北京登場，歐盟理事會主席柯斯塔表示，歐盟與中國的貿易越來越偏向一方，這是不可持續的，雙邊貿易關係應是平衡且公平的；中國國務院總理李強則表示，合作應當是中歐關係的主基調。

根據歐盟理事會（European Council）今天發布的新聞稿，柯斯塔（Antonio Costa）在中歐領導人會晤開幕致詞時說，今天早上與中國國家主席習近平討論到在貿易和經濟相關的問題上取得進展的必要性，希望進一步努力，確保雙方的經濟關係是平衡、互惠且互利的。

柯斯塔強調，歐盟與中國的貿易越來越偏向一方，這是不可持續的。雙邊貿易關係應是平衡且公平的，以造福當今和未來的世代，這符合雙方利益。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在X平台發文表示，她在今天會晤開幕致詞時說，歐洲相信自由貿易的力量能推動繁榮，但它必須是公平的。因此歐中需要解決市場准入、產能過剩和出口管制等問題，重新平衡也有利於加強雙邊關係。

新華社報導，李強今天下午在北京人民大會堂與柯斯塔、范德賴恩共同主持第25次中國—歐盟領導人會晤。

李強說，習近平今天上午與兩位主席舉行會見，就進一步深化中歐關係達成重要共識。中方願與歐方繼續發揮高層交往的引領作用，加強戰略溝通，不斷提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性。

李強表示，中歐有廣泛共同利益，沒有根本利害衝突。無論國際風雲如何變化，合作都應當是中歐關係的主基調。中方願與歐方推動經貿合作提質升級，鞏固深化貿易、投資等傳統領域合作，積極拓展人工智慧、數位經濟、綠色發展等新興領域合作。

他說，雙方可以打造升級版中歐出口管制對話機制，保證中歐產供鏈穩定。雙方要堅持透過對話磋商、深化合作，妥善解決分歧摩擦。希望歐方堅持市場原則，為中國企業赴歐投資提供公平、公正、非歧視的營商環境。

新華社報導稱，柯斯塔、范德賴恩表示，歐方致力於與中國發展深化長期穩定的夥伴關係，願與中方加強對話溝通，增進相互理解，妥處彼此關切，促進貿易、投資等領域合作，加強歐中出口管制合作，共同維護產供鏈穩定。歐方願與中方攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，支持世界貿易組織（WTO）在國際經貿關係中發揮核心作用，共同維護多邊主義。

會晤後，雙方共同發表「中歐領導人關於應對氣候變化的聯合聲明」。

歐盟 李強

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