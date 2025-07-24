陸學者稱「陸未統治台灣」是謬論 陸委會：中共從未統治台灣 不必再辯

中共中央機關報《人民日報》近日刊登大陸學者王英津評論文章指，「台灣當局的事實管轄並不具有合法性」，並聲稱中華人民共和國（PRC）對台灣行使過主權管轄。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，台灣從1945年後一直都是由中華民國統治，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「這是歷史事實，不用再辯論的」。

梁文傑24日主持例行記者會針對王英津評論文章表示，這篇文章我們看到了，其實內容並不新奇，我們在很多地方都看到類似的意見和主張，基本上認為中華人民共和國已經取代中華民國，台灣當局沒有辦法對台灣實施管轄，中華民國在台灣地區只是地方政權，尤其這篇文章特別講到的是「地方割據」。

梁文傑表示，該片文章大概的邏輯就是大陸要對台灣實施一些管轄。他舉例，如大陸海警船到台灣附近海域，對我方來說是侵擾，但對大陸來說是實施管轄權，同時包括大陸所謂「懲治台獨頑固份子」，在我們看來也是干涉我方台灣的內政，打壓台灣內部的政治自由，但是在他們看來是行使管轄權，這些主張我們都一直在注意。事實上，這些主張也是中共這幾年來不斷在國際上宣傳的主軸。

梁文傑表示，對台灣來說，我方還是要強調，中華人民共和國從來沒有統治過台灣地區，台灣地區從1945年之後，一直都是由中華民國在統治，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，基本上「這是歷史事實，不用再辯論的」。

此前，王英津的文章在23日《人民日報》11版，標題為「『中華人民共和國從未統治過台灣』的謬論當休矣」，該評論文章指出，1949年以來，尤其是1971年以來，「中華人民共和國政府在不同時期以政治或軍事、直接或間接、肯定或否定等方式，對台灣地區行使著代表權或管轄權等內容的主權權力。」「海峽兩岸內戰延續狀態的長期存在並沒有賦予台灣當局在國際法上的獨立地位，也不能改變台灣是中國領土一部分的事實。」

文章裡提到，「中華人民共和國政府作為獲得國際社會普遍承認的代表中國的唯一合法政府，理所當然地擁有對作為中國一部分的台灣地區的代表權，正因如此，但凡涉及台灣地區的事務，聯合國及各當事國均會與中華人民共和國政府溝通協商，並尊重中方處理意見。」