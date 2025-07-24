陸對戰略礦產走私出口「出重拳」 稱形勢嚴峻

為打擊戰略礦產走私出口，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室近日組織召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會。大陸商務部發言人何亞東今說明，在專項行動中發現少數不法分子企圖通過各種手段規避監管，相關技術非法外流風險不斷上升，面臨的形勢依然複雜嚴峻。

大陸商務部於24日舉行新聞發布會，有記者詢問，近日，國家出口管制工作協調機制辦公室組織召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，商務部能否進一步介紹一下相關情況？

何亞東對此表示，為了嚴厲打擊戰略礦產非法出口，7月19日，國家出口管制工作協調機制辦公室組織了商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開了「打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會」。

他說明，此前的5月9日，國家出口管制工作協調機制辦公室曾經組織相關單位在廣東深圳召開了「打擊戰略礦產走私出口專項行動」的現場會。這次推進會是對專項行動進展成效的階段性總結和再部署、再推進。

何亞東表示，這兩個多月以來，各有關部門加強協同配合，對戰略礦產走私出口「零容忍、出重拳」，偵辦了一批非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人。可以說打出了聲勢，形成了震懾。

他表示，在專項行動過程中，我們也發現少數不法分子企圖通過各種手段規避監管，相關技術非法外流風險不斷上升，面臨的形勢依然複雜嚴峻。對此，這次會議強調，要以「咬定青山不放鬆」的韌勁，推動專項行動不斷走深、走實，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，堅決打擊戰略礦產走私出口，維護國家安全和利益。

何亞東最後表示，會議對下一階段專項行動的重點工作進行了部署，並且提出了一系列舉措，包括建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心，及時公布一批典型的執法司法案例，將違法境外實體列入出口管制管控名單，制定發布戰略礦產合規出口工作指引，指導、警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項用於軍事用戶或者軍事用途等等。