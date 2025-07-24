館長稱要「讓台灣人成為中國人」 梁文傑：是中了中共的毒

台灣知名網紅「館長」陳之漢近日幫國民黨立委站台反罷免時表態，稱「726要掀起一場革命，讓台灣全部都變成中國人」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑24日表示，館長講要把「台灣人變成中國人」，這是中了中共的毒，這麼多年來，台灣跟中共之爭，並非文化之爭，而是台灣人不願活在中共的一黨專政之下。

梁文傑24日主持例行記者會，針對媒體問及館長近期發言一事時表示，主要都是透過央視看到館長的近況，在央視當時的畫面可見，館長因為刺青兩隻手臂被打上馬賽克，那現在館長想要「袒胸露背笑迎春」，但對方不讓館長露臂，但還是准館長笑迎春。

梁文傑認為，這樣的對待，不論是對待藝人或演員都好，其實都是一種侮辱，但館長看起來還是欣然接受，說這是大陸的法律規定。他接著提醒，中共沒有一條法律規定上電視不能有刺青，這完全就是中央網信辦和中宣部的潛規則，館長想怎樣就怎樣，這是無關中共法律的。

至於館長日前表態，要搞一場把「台灣人變成中國人」的革命，梁文傑認為，「相信他（館長）應該講的不是要搞政變」，而是想搞一場文化革命或文化大革命，而這樣的想法或企圖，在過去新黨、統促黨都做過，並不新奇，但依照台灣民意多年的發展趨勢，這是很困難的。

梁文傑強調，台灣跟中共間，從來不是是否為中國人或中國文化的問題，而是制度跟理念的問題，台灣人不喜歡中共，不代表台灣人討厭中國，而是台灣人想要過自由、民主的生活，不喜歡共產黨的一黨專政。

梁文傑續稱，若講到中華、中國文化，台灣社會保存的比中共還多，台灣人講溫良恭儉讓，中共講鬥爭跟狼性，若要講中華文化，大陸是比不上台灣的，但中共不想承認，所以只好說台灣不想被統一，不想被中共統治，是因為在搞去中國化，其實根本不是如此，台灣討厭中共，而非中國，這是兩回事。