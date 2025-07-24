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陸委會：中共嚴肅看待大罷免 動員力道不輸總統大選

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者謝守真／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者謝守真／攝影

大罷免進入倒數時刻，民進黨台北市議員洪健益指出，東莞統戰部針對台商祭出約市價6折的返台機票，且時間僅限投票前幾日。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應稱，這是第一次在暑假期間看到機票優惠，顯示中共針對此次罷免卯足全力，嚴肅看待，動員力道不輸總統選舉。但他強調，罷免是台灣人自己的事情，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。

梁文傑24日主持例行記者會。針對媒體問及近日有議員爆料東莞統戰單位提供台商優惠機票返台，他首先指出，陸委會已經請海基會等相關單位查證，此事應該是東莞台灣協會的工作人員以協會名義發出這樣的訊息。至於背後目的是什麼以及其餘資訊都仍待了解，不過，時間非常湊巧，正好就在大罷免前幾日。

梁文傑接著說，過去通常有優惠機票都是因為總統選舉，今（2025）年比較特殊，過往都沒有在暑假時還有優惠機票的例子，「（因為）大家都回來了」，這是第一次。不過，他認為這不新奇，其實不只是東莞還有其他多地台辦都在動員，而台商就是透過當地的台商協會動員返台投票，然而這麼做的效果不大，因為台商必須戶籍在可進行罷免投票的選區才有效。

梁文傑再指，看得出來中共對大罷免非常嚴肅看待，動員力道不輸總統大選。他提到，中共透過各個重要媒體的評論文章、國台辦記者會，再到地方台辦動員台商等的行為，顯示大陸針對此次罷免卯足全力，但他再強調，「罷免是台灣人自己的事情，誰該罷、誰不該罷都是人民自己的決定，請中共不要把手插進來。」

此前一日，陸委會發出新聞稿指出，中共多次藉各種手段介入我國各級選舉，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾，刻意介入之程度，前所未有。選舉罷免為民主國家賦予人民的基本權利，中共沒有權力介入，更不應該說三道四。

台商 中共 大罷免

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