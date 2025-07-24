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政府公報片面將我駐處更名降等 陸外交部：南非政府恪守一個中國原則

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

南非外交部日前以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處，並呼籲將商務辦事處的地點由普利托利亞遷至南非經濟中心約翰尼斯堡。大陸外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，南非政府是恪守一個中國原則的積極行動，也是中南新時代全方位戰略合作夥伴關係的應有之義，中方對此表示讚賞。

外交部22日發布新聞稿指出，南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。此外，南非以其「一個中國政策」為由，已呼籲台北將商務辦事處的地點由普利托利亞遷至南非經濟中心約翰尼斯堡。

據澎湃新聞，大陸外交部發言人郭嘉昆今天主持例行記者會。有記者問，據報導，南非政府發布公報稱，南非政府不再承認位於普利托利亞（陸稱比勒陀利亞）的「台北商務辦公室」，督促台當局將該機構遷至約翰內斯堡，並將「駐開普敦台北聯絡代表處」更名為「商務辦公室」，請問中方對此有何評論？

郭嘉昆對此表示，一個中國原則是中國同世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識。南非政府獨立自主採取上述舉措，是恪守一個中國原則的積極行動，符合聯大第2758號決議的精神，也是中南新時代全方位戰略合作夥伴關係的應有之義。中方對此表示讚賞，並願繼續與南非在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

南非 外交部

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