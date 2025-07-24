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世大運代表團遭陸奪賀電 陸委會：我頒天經地義 籲互相尊重

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，「奧會模式」未禁賀電用語，頒發寫有「中華民國」賀電是天經地義。而關鍵是賀電上印有「中華民國」四個字，呼籲雙邊應互相尊重。記者謝守真／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，「奧會模式」未禁賀電用語，頒發寫有「中華民國」賀電是天經地義。而關鍵是賀電上印有「中華民國」四個字，呼籲雙邊應互相尊重。記者謝守真／攝影

2025年德國萊茵魯爾世大運賀電風波延燒，中華跆拳道代表隊奪下男團銀牌，賽後領獎時卻遭中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，「奧會模式」未禁賀電用語，頒發寫有「中華民國」賀電是天經地義。而關鍵是賀電上印有「中華民國」四個字，呼籲雙邊應互相尊重。

梁文傑24日主持例行記者會說，洛桑協定就是所謂的奧會模式，奧會模式是規定台灣以中華台北名義去參加奧會，然後用所謂的奧會會旗（梅花旗），然後歌曲是國旗歌，但該模式並未限制現場觀眾口號為「台灣加油」，亦未對官方頒發賀電有任何具體規定。

梁文傑續稱，教育部備有標準賀電模板，當選手獲得獎牌後，體育署官員會於現場頒贈教育部長署名賀電以示鼓勵。該賀電內容簡單，僅載明選手參賽項目、獲獎情形及拿到什麼獎牌，並由「教育部部長」署名，且標出「中華民國114年7月23日」，但這對陸方而言，在現場的賀電被拍到有『中華民國』4個字就不行」，陸方才會在現場動手動腳，搶奪賀電。

梁文傑說，在德國這樣文明水準較高的地方出現類似動作，「讓全世界看笑話」，此事已由體育署即時處理，維護了國家尊嚴。他進一步指，我們體育署關於頒發給我們自己的選手，這個事情跟整個大會的進行式無關的，整個大會的進行根本沒有關係，希望類似的行為不要在國際場合出現。他批評，「從頭到尾就是大陸方面不想看到『中華民國』這4個字出現。」

至於即將於8月舉行的成都世界大學生運動會（世運會），是否會再次發生類似干擾，梁文傑表示，「這要看事情怎麼發展」，但「我們頒發自己的賀電給自己的選手，是天經地義的事」，一再強調雙方應相互尊重。

梁文傑 教育部

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