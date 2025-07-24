中國意圖搶世大運賀電 陸委會：讓全世界看笑話

2名中國人士在德國萊茵魯爾世界大學運動會，企圖搶奪台灣選手的奪牌賀電。陸委會發言人梁文傑今天表示，體育署官員拿教育部長的賀電給台灣選手，這是天經地義的事情，陸方在文明水平高的德國現場動手動腳，是讓全世界看笑話。

台灣跆拳道男團在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，發生2名中國人企圖搶奪頒給選手的教育部長賀電，在現場與台灣媒體口角。

梁文傑今天在陸委會例行記者會上表示，台灣的選手如果拿到獎牌，教育部就會有部長賀電，這是準備好的，在現場就會由體育署的官員拿教育部長的賀電給選手。賀電內容包含誰參加了什麼比賽，以及教育部長的署名，接著就有日期上面寫著中華民國。

梁文傑進一步表示，對於陸方來說，在現場拿到這個賀電被人拍到中華民國這4個字就不行，爭議點就在這裡，所以才會有現場動手動腳、搶奪賀電的事情。而在文明水平較高的德國發生這樣的事情，是讓全世界看笑話。

梁文傑指出，教育部體育署處理的非常及時，維護了國家的尊嚴。要強調的是，這是體育署官員頒發教育部長的賀電給台灣選手，與整個大會的進行沒有關係，整個事情從頭到尾就是大陸方面不想看到中華民國這4個字，如此而已。

他強調，希望這樣的行為不要再出現，因為這麼多年來，雙方都遵守奧會模式。而奧會模式就是指台灣用中華台北的名義參加比賽，使用的旗是奧會旗，歌曲是國旗歌，除此之外並沒有特別多的約束或規定。

媒體進一步提問，教育部體育署長鄭世忠表示，中國隊向大會抗議，在桌球賽事喊台灣加油違反規定，在洛桑協議中，喊台灣加油是否有違反規定？梁文傑說明，當初的協定是根本沒有規定怎麼吶喊歡呼的。

成都世運會將於8月舉行，對於教育部長發賀電，是否有可能再被陸方阻撓？他回應，這就看事情怎麼進展，雙邊要互相尊重，「我們拿自己的賀電給我們自己的選手，這個是天經地義的事情」。