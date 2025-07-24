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中國商務部：稀土非法外流風險續增 形勢複雜嚴峻

中央社／ 台北24日電

稀土如今是中國反制美歐施壓的重要利器，但中國走私稀土出境的管道始終存在。中國商務部發言人何亞東今天坦承，中國少數不法分子企圖透過各種手法規避監管，非法外流風險不斷上升，面臨的形勢依然複雜嚴峻。

何亞東並表示，中國相關單位將制定發布「戰略礦產合規出口工作指引」，指導及警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項用於軍事用戶或者軍事用途。

中國商務部下午舉行例行記者會。央視報導，何亞東表示，為嚴厲打擊「戰略礦產」非法出口，中國國家出口管制工作協調機制辦公室5月9日動員相關單位，在廣東深圳召開了「打擊戰略礦產走私出口專項行動」的現場會。

何亞東說，7月19日，該辦公室進一步動員商務部、公安部、國安部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開「打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會」，是對專項行動進展成效的階段性總結和再部署、再推進。

他表示，兩個多月來，中國各有關部門加強協同配合，對戰略礦產走私出口「零容忍、出重拳」，偵辦了一批非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，「打出了聲勢、形成了震懾」。

何亞東坦承，在專項行動過程中發現，中國少數不法分子仍企圖透過各種手法規避監管，相關技術非法外流風險不斷上升，面臨的形勢依然複雜嚴峻。

他說，19日舉行的推進會強調，要以「咬定青山不放鬆」的韌勁，推動專項行動不斷走深走實，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，堅決打擊戰略礦產走私出口，維護「國家安全和利益」。

何亞東表示，這場推進會對下一階段專項行動的重點工作進行了部署，並提出一系列舉措。內容包括，建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；及時公布一批典型的執法司法案例；將違法境外實體列入出口管制管控名單；制定發布「戰略礦產合規出口工作指引」，指導、警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項用於軍事用戶或者軍事用途等。

走私 稀土

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