泰柬邊境交火 陸外交部：對當前事態發展深感擔憂

泰國與柬埔寨24日在兩國邊境地區發生交火，雙方互指對方率先開火。大陸外交部發言人郭嘉昆今天主持例行記者會時表示，對當前事態發展深感擔憂，希望雙方通過對話協商妥善解決問題，陸方將繼續以自己的方式做勸和促談的工作。

據央視，7月24日，大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就泰國與柬埔寨在邊境地區發生衝突一事提問。對此，郭嘉昆表示，泰國和柬埔寨兩國都是中國的友好鄰邦，也是東協重要成員，睦鄰友好，妥處分歧，符合雙方根本和長遠利益。

他表示，「我們對當前事態發展深感擔憂，希望雙方通過對話協商妥善解決問題。從地區國家的共同利益和訴求出發，中方秉持公正公允立場，已經並將繼續以自己的方式做勸和促談的工作，為推動緩局降溫發揮建設性作用。」

泰國與柬埔寨24日在兩國邊境地區發生交火，泰國陸軍表示，當地時間24日約8時20分，柬方在達蒙通寺東側、距泰方行動基地約200公尺處率先開火；柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬莉淑潔達則在一份聲明中說，泰軍首先對柬軍發動武裝攻擊，柬軍嚴格在自衛範圍內行動，稱這是對泰軍無端侵犯柬領土的回應。

泰國軍方24日通報，譴責柬埔寨使用武器襲擊泰國境內平民目標，造成泰國9名平民死亡，14名平民受傷。

泰國日前以「地雷爆炸事件」為由決定降低與柬埔寨的外交關係級別。針對泰方召回駐柬埔寨大使並驅逐柬埔寨駐泰國大使，以及降級對柬外交關係的決定，柬埔寨政府宣布採取對等回應措施。