會見歐盟理事會、執委會主席 習近平提中歐關係發展三主張

大陸國家主席習近平24日上午在會見歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席範德賴恩，就中歐關係未來發展提出三點主張，包括堅持相互尊重，中歐差異不應該阻礙雙方關係發展；堅持開放合作，希望歐方克制使用限制性經貿工具；踐行多邊主義，中歐要支持通過政治手段和平解決國際爭端。

據大陸外交部消息，習近平提出三點主張，第一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。習近平表示，中國是熱愛和平的國家，主張和諧、包容、合作、共贏。如果用西方走過的路來衡量中國，對中國的認知就會失之偏頗。中歐歷史文化、道路制度、發展階段的確不同，但這種差異過去沒有成為中歐建交和關係發展的障礙，今後也不應該阻礙雙方關係發展。

他表示，當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。中方一貫支持歐洲一體化和歐盟戰略自主，希望歐方也能尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方要深化戰略溝通，增進理解和互信，樹立正確的相互認知。

第二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。習近平表示，歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠「築牆設壘」，「脫鉤斷鏈」只會孤立自己。「降依賴」不能減合作。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中國將為中歐合作提供新機遇、拓展新空間。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。

第三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。習近平表示，中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立起來的國際規則和國際秩序，與時俱進推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，讓多邊主義的火炬照亮人類前行之路。中歐要支持通過政治手段和平解決國際爭端。他強調，中方一貫從事情本身的是非曲直出發，主張勸和促談，倡導標本兼治。

據大陸外交部消息，歐方表示，不尋求與中國「脫鉤斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。面對動蕩不安、充滿不確定性的世界，歐中要擔負責任，共同堅持多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動解決地區熱點問題，維護世界和平穩定。期待同中方一道續寫歐中關係下一個50年更加精彩的篇章。