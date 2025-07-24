與習近平會見 歐盟執委會主席范德賴恩：重塑中歐雙邊關係至關重要

大陸國家主席習近平24日上午，在北京人民大會堂會見歐盟理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩。柯斯塔表示，中歐有不同的政治與經濟體系，並不總是意見一致，但在發展建設性和穩定的關係方面有著共同的利益；范德賴恩則表示，隨著中歐合作深化，失衡現象也日益顯現，重塑中歐雙邊關係至關重要。

據范德賴恩在社群平台X上的直播影片，柯斯塔表示，今年標誌著中歐外交關係建立50周年。在過去50年中，中歐已成為重要的貿易夥伴，為其公民和經濟的發展與繁榮作出貢獻，建立了豐富且深入的合作關係，經濟和社會緊密相連。

他表示，歐盟仍然致力於深化中歐雙邊夥伴關係，以尊重、善意和誠實的態度解決關切問題，並共同維護多邊主義，「我們需要在貿易和經濟相關議題上取得具體進展，我們都希望我們的關係平衡、互惠、互利。」

他提到，當今世界正處於全球不確定時期，包括經濟波動、地緣政治緊張，以及整個人類所共同面對的挑戰。中歐有責任維持基於規則的秩序，以應對全球挑戰。

柯斯塔強調，中歐有不同的政治與經濟體系，並不總是意見一致，但在發展建設性和穩定的關係方面有著共同的利益，這種關係應以尊重基於規則的國際秩序、均衡參與和互惠互利為基礎。希望繼續與中國合作應對全球挑戰，在氣候變遷、生物多樣性、健康與疫情防備、糧食安全、減災等領域採取更有力的行動。

他也提到COP30、維護《聯合國憲章》中所載的基本價值，包括主權、領土完整和尊重國際公認邊界，同時呼籲中國運用其對俄羅斯的影響力，促使俄羅斯尊重《聯合國憲章》，結束對烏克蘭的侵略戰爭。

范德賴恩則表示，這是第3次以歐盟執委會主席的身分來到北京，也是其第2任期中的首次訪問，但這次具有特別意義，中歐建交50周年，雙方合作不斷深化，歐洲和中國也發生許多變化。

她表示，歐洲與中國是全球3大經濟與貿易強國中的2個，中歐是世界上最重要、最具影響力的關係之一。若以貿易總額來看，歐盟是中國的最大貿易夥伴，而中國則是歐盟的第3大貿易夥伴。雙邊貨品貿易每日已超過20億歐元。數十年來，歐洲一直支持中國的經濟發展，並持續這樣做。

范德賴恩強調，隨著中歐合作深化，失衡現象也日益顯現，已來到一個轉折點，重塑中歐雙邊關係至關重要。因為唯有實現互利，這段關係才能持續發展。為此，中國與歐洲必須坦誠面對彼此的關切，並提出實質的解決方案，「未來50年的雙邊關係尚待書寫，這是一個重塑雙邊關係的機會，為中國人民，也為歐洲人民。」

范德賴恩並於會後在X上發文表示，「謝謝習主席在北京接待我們。歐洲與中國是全球經濟的重要力量。我們的關係具有全球意義，必須對雙方有利，造福我們的人民與企業。」