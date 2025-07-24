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紐時：美退出聯合國教科文組織 助中國提升軟實力

中央社／ 台北24日電

美國宣布退出聯合國教科文組織，紐約時報中文網今日報導指出，此舉有助中國提升軟實力。中國一直致力於擴大教育、文化與人工智慧方面的影響力，聯合國教科文組織是其主要目標。

紐時報導指出，美國曾是聯合國教科文組織（UNESCO）最大的支持者，為該組織提供了25%的資金，但近年來華盛頓與該組織關係時好時壞，使得中國在2022年起，成為聯合國教科文組織的最大資金提供者。

目前聯合國教科文組織副總幹事由中國官員擔任，報導引述外交人士透露，該職位通常是用政治或資金恩惠換來的。

報導指出，北京還大力遊說，爭取把更多地方列入世界遺產名錄，力圖超過義大利，成為擁有最多文化遺產的國家。中國有些文化遺產，位於西藏和新疆等受壓迫的地區，許多當地居民認為，這些入遺行動是企圖挪用並控制少數民族的文化和歷史。

同時，聯合國教科文組織也是負責制定人工智慧指導方針的機構，該組織已與中國人工智慧巨頭科大訊飛達成協議，在亞洲和非洲開展高等教育合作。

前美國常駐聯合國教科文組織代表基良（DavidKillion）表示，聯合國教科文組織是文化和智識與影響力交鋒的戰場，「我們正在把軟實力領域拱手讓給一個擴張主義的威權大國。」

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「美國不再靠得住，中國在聯合國的地位和影響力肯定會隨之上升。這一點是肯定的。」

報導指出，中國官員表示，推動中國的歷史文化遺址獲得聯合國教科文組織的認定，是習近平「全球文明倡議」的重要組成部分。聯合國教科文組織也是習近平2012年擔任中國國家主席後訪問的第一個聯合國機構。習近平的夫人彭麗媛被任命為該組織特使，還提供專項資金，指定用於中國外交政策目標。

此外，中國也藉由在聯合國教科文組織的影響力對少數民族進行打壓。今年2月，維吾爾語言學家阿尤普（Abduweli Ayup）原定在聯合國教科文組織一場關於原住民語言的會議上發言。但在會議第一天，他向中國官媒主播詢問批評中國政府的問題後，第二天的發言突遭取消。

阿尤普在會場留下一張紙條，「我的發言被取消。為什麼？為什麼？」隨後離開會議。

美國 文組 聯合國

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