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中歐歧見多 學者：關稅戰沒讓歐盟更靠近中國

中央社／ 台北24日電

中歐峰會今天登場，外界聚焦近年中歐關係的矛盾，包括：中國對稀土磁鐵出口管制、中國電動車大規模出口威脅歐洲就業，以及中國在俄烏戰爭期間給予俄羅斯支持等。有學者認為，美國發動的關稅戰並不會讓歐盟更靠近中國。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）24日與中國國家主席習近平會面，並與中國國務院總理李強共同主持第25次中歐峰會。

此次會談舉行之際，中歐雙方各自臨近與美國貿易談判的最後期限，若未能達成協議將面臨更高關稅。美方最早將於8月1日對歐洲進口商品徵收30%的關稅，中美貿易「休戰」將在8月12日到期，下週將展開進一步談判。

外界曾經推測，美國對盟友採取高關稅，會讓歐盟想與中國更快改善關係。

英國廣播公司（BBC）中文網23日報導，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中國問題高級研究員于潔認為，美國總統川普對歐盟的關稅措施，不會影響或軟化歐盟領導人在現有貿易爭端上對中國的立場。因為當前中歐貿易競爭過於激烈，「我認為北京和布魯塞爾都沒有擁有足夠政策彈性來尋求貿易休戰。」

報導舉出當前中歐經貿和政治上的幾個主要矛盾。

首先是稀土。稀土磁鐵是工業關鍵材料，並廣泛應用於各類科技產品上，包括手機、喇叭、醫療設備、工業機械，以及風力渦輪機等綠色能源設備。中國供應歐盟98%的稀土磁鐵。

今年4月，川普宣布對中國商品徵收高額關稅後，中國政府祭出稀土出口管制，此後對歐盟的稀土磁鐵每月出口量大幅下滑，在3月至5月之間下降了約80%。隨著中國開始向歐盟企業發放出口許可，出口量在6月大幅反彈，但這一事件凸顯了歐洲的脆弱性。

報導引述歐洲綠黨歐洲議員尼尼斯托（VilleNiinistö）表示：「這不是貿易的問題，這是利用磁鐵進行地緣政治上的勒索。」

另外，中國近年對歐盟的電池與電動車出口量激增，在2019年至2023年間，出口量更呈指數級增長。歐盟認為，中國政府為主要成長型產業提供補貼，使在這些領域的企業在全球擁有巨大的優勢。

報導引述法國國際關係研究所亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）表示，歐洲汽車產業僱用超過300萬人，這除了是產業的問題，也是就業問題，進而影響到社會穩定甚至歐盟的政治穩定。

歐盟官員已對中國電動車展開調查，最終在2024年底對其徵收高額關稅。自此之後，中國汽車與電池對歐洲的出口增速放緩，但每月平均出口金額仍接近高點。今年4月，中國電動車巨頭比亞迪首次在歐洲市場超越特斯拉的銷量。

中國政府表示，其補貼政策符合世界貿易組織（WTO）的規例，並指出歐盟同樣有提供補貼。雙方也互相指責對方在公共採購中偏袒自身企業。

于潔認為，北京目前的整體態度是：對歐盟保持強硬，並傳達一個訊息，就是北京對歐盟日益嚴苛且頻繁的貿易保護措施同樣感到不滿。

俄烏戰爭議題也是中歐關係的矛盾點。歐洲議會近日召開會議討論中國相關議題，多名議員提出自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國對俄方的支持問題。

范德賴恩告訴歐洲議會，中國對俄羅斯的支持，正在加劇歐洲的不穩定與不安全。她認為，「中國實際上正在助長俄羅斯的戰爭經濟」，而這是無法接受的。

中國外交部則多次表示，在「烏克蘭問題」上，中方立場一以貫之，並一直支持勸和促談的路線。

歐盟 稀土 俄烏戰爭

延伸閱讀

范德賴恩與習近平會面 指中歐關係來到轉折

習近平會見歐盟理事會主席等人 稱中歐都是國際社會的「大個子」

歐盟關注稀土與俄烏戰爭 歐中峰會恐難見成效

中國駐歐使團：中歐務實合作可以互利共贏

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