泰柬邊境交火！陸駐柬大使館提醒公民加強安全防範

泰國與柬埔寨24日在兩國邊境地區發生交火，雙方互指對方率先開火。陸駐柬埔寨使館24日中午發布公告，提醒靠近柬泰邊境的大陸公民加強安全防範。

陸駐柬埔寨使館24日中午公告，24日上午，柬泰兩國軍隊在奧多棉吉省、柏威夏省等邊境地區發生交火。提醒在柬大陸公民，特別是靠近衝突地區的大陸公民，密切關注當地安全形勢，提高警惕，加強防範，注意安全，避免前往柬泰邊境地區。如遇緊急情況，請及時報警並向駐柬埔寨使館尋求協助。

據央視，泰國陸軍24日在社群媒體發文表示，泰方特遣隊在素林府的達蒙通寺附近地區聽到柬方無人機盤旋聲。柬方6名士兵隨後攜帶武器抵近泰方行動基地的鐵絲網前。為避免局勢升級，泰方向柬方喊話交涉，同時沿邊境全線保持高度警戒，並做好應對準備。泰國陸軍還說，當地時間24日約8時20分，柬方在達蒙通寺東側、距泰方行動基地約200公尺處率先開火。

柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬莉淑潔達在一份聲明中說，「泰軍首先對柬軍發動武裝攻擊，柬軍嚴格在自衛範圍內行動」，稱這是對泰軍無端侵犯柬領土的回應；柬埔寨參議院主席洪森24日則在社群媒體上表示，泰國士兵開始攻擊柬軍，柬軍別無選擇，只能進行反擊。他敦促民眾不要恐慌，不要囤積商品，並呼籲商販不要提高商品價格。