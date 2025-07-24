范德賴恩與習近平會面 指中歐關係來到轉折

中國國家主席習近平今天會見歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執行委員會主席范德賴恩。范德賴恩說，中歐關係已經來到轉折；習近平則說，國際形勢越嚴峻複雜，中歐越要加強溝通和合作。

中國國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂會見到中國舉行第25次中國—歐盟領導人會晤的歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

英國金融時報報導，根據書面聲明，范德賴恩向習近平表示，隨著中歐合作加深，不平衡也在加重，雙方關係來到轉折點，「雙邊關係再平衡不再是選項，而是必要」。

她強調，歐盟與中國的雙邊關係必須是互利的，才能持久。對中國和歐洲來說，了解各自關切並達成「真正的解決方案」至關重要。

柯斯塔則向習近平表示，希望北京能影響莫斯科讓俄烏戰爭結束。中國一直以來都拒絕譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，並遭指控對莫斯科提供軍民兩用物項。

柯斯塔說：「我們並不總是意見一致，然而，在追求建設性的穩定關係上，我們有共同的利益。」

新華社報導，習近平在會面中強調，中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作，以穩定健康的中歐關係為世界提供更多穩定性和確定性。

習近平稱，中歐都是國際社會中的「大個子」，要牢牢把握中歐關係發展的正確方向，一起努力開闢中歐關係更加光明的下一個50年。他並認為，中歐建交50年來，其中的重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。

據歐盟理事會（European Council）官網先前公布，中歐峰會只有24日一天議程，由柯斯塔及范德賴恩與習近平及李強會面。

范德賴恩和柯斯塔在議程中，對於長期以來與中國經貿方面的抱怨以及中方在俄烏戰爭中給予俄方支持的情況，將尋求解決方案。