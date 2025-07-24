法自曝「戴高樂號」航母在南海遇陸山東艦 還遭陸40軍艦監控

法國戴高樂號航母打擊群近日表示，在今年的印太部署任務期間，曾在南海與大陸海軍航母山東艦正面遭遇，並被40艘大陸艦艇監視。

綜合軍事媒體Naval News、觀察者網等外媒報導，去年12月，以法國海軍戴高樂號航空母艦（Charles de Gaulle R91），3艘護衛艦艇與1艘補給艦組成的打擊群從法國土倫港出發，執行為期5個多月印太部署任務，對菲律賓和日本等多個亞洲國家港口進行訪問，並與亞太多個國家舉行軍演。

法國海軍軍官近日介紹了戴高樂號航母打擊群進行「克萊蒙梭-25」的任務細節。他們在東地中海遇到俄軍蘇-35戰鬥機飛越、在阿拉伯海遭遇葉門胡塞武裝開火威脅等。

法國海軍表示，在航母編隊穿越呂宋海峽進入南海後，便遭大陸海軍艦隊跟監，包括一艘054A型護衛艦。一名法國高級軍官表示，「在相當於地中海四分之三的海域上，有30到40艘中國海軍大型軍艦，這是非常大的艦艇數量，但我們已經為任何事情做好了準備。」

該軍官提到，戴高樂號編隊在南海期間也遇到中共解放軍山東艦航母編隊，雙方並未發生正面衝突，他稱未爆發對抗的原因在於「法國海軍戴高樂號航母戰鬥群代表著龐大的力量」。

據法國海軍介紹，此次戴高樂號戰鬥群包括主航母本體、防空驅逐艦「福爾班號」（D620）、護衛艦「普羅旺斯號」（D652）與「阿爾薩斯號」（D656）、補給艦「雅克·謝瓦利埃號」（A725）以及1艘攻擊型核潛艇。

《環球時報》旗下新媒體「樞密院十號」對此評論，法方艦隊具備一定防空與打擊能力，但跟山東艦航母的護航編隊相比仍有差距，像是山東艦常見的055型驅逐艦，單艦就配備112單元垂直發射系統，幾乎等同於法艦3艘護衛艦火力總和。

文章並稱，在艦載機方面，戴高樂號此次僅搭載22架「陣風」戰鬥機與2架E-2C「鷹眼」預警機，日出動量約為40至50架次；而山東艦可搭載逾40架殲-15，每日可出動超過70架次，加上解放軍在南海沿岸部署岸基預警機，整體空中作戰能力明顯優勢。