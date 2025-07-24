習近平會見歐盟理事會主席等人 稱中歐都是國際社會的「大個子」

大陸國家主席習近平24日上午在會見歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩時表示，中歐領導人要展現遠見和擔當，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作。

據新華社，24日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見到陸舉行第25次中國—歐盟領導人會晤的歐盟理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩。

習近平指出，今年是中歐建交50周年，也是聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。中歐建交50年來，交流合作成果豐碩，既成就彼此又惠及世界，其中的重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。

他表示，這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人要再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經得起歷史檢驗的正確戰略抉擇。

習近平強調，中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作，以穩定健康的中歐關係為世界提供更多穩定性和確定性。

他表示，中歐都是國際社會中的「大個子」，要牢牢把握中歐關係發展的正確方向，一道努力開闢中歐關係更加光明的下一個50年。