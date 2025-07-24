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解禁跡象？中歐領導人峰會前夕 曾遭陸制裁的德國智庫訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第25次中歐領導人峰會將在北京登場。路透
第25次中歐領導人峰會將在北京登場。路透

第25次中歐領導人峰會將在北京登場，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見大陸國家主席習近平和總理李強。據報，4年前因新疆人權問題受到制裁的德國智庫墨卡托中國研究所，該所負責人近日訪陸，分析指出，這意味著針對該組織的旅行限制可能正在放寬。

香港《南華早報》報導墨卡托中國研究所（MERICS）執行長胡謐空（Mikko Huotari）在7月14至17日曾到訪北京4天，與發出邀請函的中國社會科學院、全球化智庫和北京清華大學的研究人員會面。他期間還與歐洲外交官見面，包括來自歐盟27個成員國的大使。

針對胡謐空訪陸一事，墨卡托中國研究所發布聲明表示，對大陸放寬該智庫的旅行限制表示歡迎，並希望未來研究人員和智庫人員之間能有更多交流。

大陸政府曾在2021年3月22日宣布制裁墨卡托中國研究所。當時歐盟以新疆人權問題為由，制裁4名大陸官員和新疆生產建設兵團公安局後，陸方隨即宣布對2名學者、8名歐洲議員以及墨卡托中國研究中心等4個歐洲機構實施制裁，禁止其入境大陸。

南華早報指出，這意味著針對該組織的旅行限制可能正在放寬。但相關分析也指出，北京可能為改善峰會前的負面情緒放鬆限制，但目前尚無跡象表明大陸政府已正式解除對該智庫的制裁。

北京 新疆

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