使用AI軟體可能導致洩密？陸國安部舉案例示警

大陸國安部在其官方公眾號經常分享各種「洩密」，或被策反當間諜的案例以作示警。24日發文提到，有某科研機構研究人員，在撰寫研究報告時，為圖方便使用AI應用軟體，將核心資料及實驗成果作為寫作素材進行上傳，導致該研究領域涉密資訊洩露。

文中提醒，使用生成式人工智慧工具輔助工作時，堅決杜絕在網路或非涉密環境中使用AI工具處理任何涉密資訊。使用的AI應用軟體應從正規的途徑下載，避免落入「山寨」應用陷阱。

據該公眾號24日文章，提到不少職場新鮮人有時因為一些無心之舉造成洩密。例如小田（化名）是某涉密單位工作人員，在赴同事家做客閒聊時，隨意談論自己參與的某重大涉密項目進展情況，不料被同事家人在其它房間聽到，將相關資訊發到網上，造成國家秘密洩露，「事後，小田及相關責任人受到黨紀政務處分。」

該文也提到，小蔣（化名）是某機關新入職幹部，按照工作安排，參加有關會議並領取秘密級檔案，「出於炫耀心理，他將該檔案首頁拍照並在微信朋友圈發佈，造成洩密。事後，小蔣被給予黨紀政務處分。」

該文提醒，涉密單位新入職人員，務必深入學習國家安全及保密相關法律法規，加強保密意識，繃緊保密之弦，嚴格遵守涉密人員、場所、載體的管理規定，嚴格區分工作和生活邊界，在社交、娛樂等過程中，嚴守保密規定，嚴控表現欲、虛榮心。

文中也述及，在社群媒體和網路空間活動時，務必高度警惕資訊洩露風險，切勿隨意上傳、發布任何可能包含涉密單位標識、內部環境、工作內容或敏感地理資訊的文字、圖片或影片，「堅決防止自己的無意之舉引發失洩密問題。」