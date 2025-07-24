聽新聞
0:00 / 0:00

共軍高層地震 苗華罪狀傳將公布 大批將領遭整肅

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

在中共中央軍委政工部主任苗華落馬、中央軍委副主席何衛東失蹤許久後，近日中共中央軍委印發一份「規定」，要求政治領導幹部帶頭徙木立信、「從嚴肅毒除弊」，而港媒指出，將於本月底召開的政治局會議，極有可能審議並通過中央軍委「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，公布其罪狀，取消其上將軍銜，開除其黨籍。

解放軍報廿一日報導，中共中央軍委近日印發「關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信的若干規定」，明確政治幹部特別是政治領導幹部帶頭徙木立信、從嚴肅毒除弊、重塑形象威信的鐵規矩硬槓槓。解放軍報還刊發評論員文章稱，新時代推進政治建軍的一個鮮明特點，就是正本清源、整綱肅紀，必須清除形形色色損害形象威信的負面因素。

港媒星島日報昨日刊文指，前述「重塑政治幹部形象威信」，等於間接承認苗華落馬後，軍隊政治幹部形象受到重創。出掌政工部長達七年的苗華被查，「影響極為惡劣」。軍委提出全面肅清流毒影響，不止是肅清苗華餘毒，也意味還會有大批將領遭整肅。此外，除了苗華，前國務委員兼防長李尚福已落馬，何衛東也失蹤四個多月，中共中央軍委七人幾乎已「瘦身」一半。

文章指，按例中共領導人將在八月上旬赴北戴河休假式辦公兩周，七月底將召開政治局會議部署下半年經濟工作，會議極有可能審議並通過「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，公布其罪狀。

苗華係於去年十一月在大陸國防部記者會上由發言人吳謙主動宣布其「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。今年四月底，苗華被罷免大陸全國人大代表資格，六月底進一步遭免去其中央軍委委員一職。

共軍 解放軍

延伸閱讀

童子賢揭七千萬善款遭黑箱 花蓮地震災民受威脅

中共中央軍委要求肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信

漢光41演習實兵操演 將首度模擬共軍攻入城市

媒體爆料：去年才升上將的何宏軍 在羈押時自縊

相關新聞

時隔5年 陸客旅遊簽證 印度恢復發放

大陸與印度爆發邊境衝突以來的五年，雙方諸多交流停滯許久，而日前繼大陸恢復印度香客赴西藏朝聖後，印度也已恢復向大陸公民發旅...

館長登央視！雙臂刺青變「隱形的翅膀」被笑爆　本人反應曝光

日前高調前往上海開直播的台灣網紅「館長」，20日受邀參加「國民黨青年沙龍論壇」，分享反罷免心境，相關片段甚至被大陸官媒中...

共軍高層地震 苗華罪狀傳將公布 大批將領遭整肅

在中共中央軍委政工部主任苗華落馬、中央軍委副主席何衛東失蹤許久後，近日中共中央軍委印發一份「規定」，要求政治領導幹部帶頭...

傳中共支持特定政黨影響罷免 陸委會反擊：無權介入、勿干預台灣民主

大罷免投票進入倒數，針對近日有外媒報導，中共支持特定政黨介入我國罷免投票，陸委會23日指，中共多次藉各種手段介入我國各級...

印度、孟加拉關切雅下水電工程 陸外交部：不會對下游產生不利影響

印度和孟加拉都對大陸的雅魯藏布江下游水電工程項目表達關切，擔心生物多樣性受損和民眾生計問題。大陸外交部發言人郭嘉昆23日...

年事漸長、身體不適？習近平頻缺席峰會 外媒曝「減少出訪」關鍵

美國華爾街日報報導，中國國家主席習近平近年來減少海外出訪次數，甚至缺席重要峰會，改以東道主身分積極外交。分析人士指出，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。