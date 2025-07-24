共軍高層地震 苗華罪狀傳將公布 大批將領遭整肅

在中共中央軍委政工部主任苗華落馬、中央軍委副主席何衛東失蹤許久後，近日中共中央軍委印發一份「規定」，要求政治領導幹部帶頭徙木立信、「從嚴肅毒除弊」，而港媒指出，將於本月底召開的政治局會議，極有可能審議並通過中央軍委「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，公布其罪狀，取消其上將軍銜，開除其黨籍。

據解放軍報廿一日報導，中共中央軍委近日印發「關於大力弘揚優良傳統、全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信的若干規定」，明確政治幹部特別是政治領導幹部帶頭徙木立信、從嚴肅毒除弊、重塑形象威信的鐵規矩硬槓槓。解放軍報還刊發評論員文章稱，新時代推進政治建軍的一個鮮明特點，就是正本清源、整綱肅紀，必須清除形形色色損害形象威信的負面因素。

港媒星島日報昨日刊文指，前述「重塑政治幹部形象威信」，等於間接承認苗華落馬後，軍隊政治幹部形象受到重創。出掌政工部長達七年的苗華被查，「影響極為惡劣」。軍委提出全面肅清流毒影響，不止是肅清苗華餘毒，也意味還會有大批將領遭整肅。此外，除了苗華，前國務委員兼防長李尚福已落馬，何衛東也失蹤四個多月，中共中央軍委七人幾乎已「瘦身」一半。

文章指，按例中共領導人將在八月上旬赴北戴河休假式辦公兩周，七月底將召開政治局會議部署下半年經濟工作，會議極有可能審議並通過「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，公布其罪狀。

苗華係於去年十一月在大陸國防部記者會上由發言人吳謙主動宣布其「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。今年四月底，苗華被罷免大陸全國人大代表資格，六月底進一步遭免去其中央軍委委員一職。