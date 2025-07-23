傳中共支持特定政黨影響罷免 陸委會反擊：無權介入、勿干預台灣民主

大罷免投票進入倒數，針對近日有外媒報導，中共支持特定政黨介入我國罷免投票，陸委會23日指，中共多次藉各種手段介入我國各級選舉，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾，刻意介入之程度，前所未有。選舉罷免為民主國家賦予人民的基本權利，中共沒有權力介入，更不應該說三道四。

陸委會23日晚發出新聞稿表示，中共多次藉各種手段介入我國各級選舉，企圖干預台灣民主運作已經眾所皆知，舉世公認，國際上亦有學術機構多次提出示警。

陸委會強調，選舉罷免為民主國家賦予人民的基本權利，台灣人民自主決定罷免投票的結果，也是台灣民主社會多元意見表現；中共沒有權力介入，更不應該說三道四。

陸委會指出，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾。從中央到地方官媒相關影音與文章多達數百則，數量驚人。藉由微博、抖音、微信反覆推送，並經由相關台灣媒體報導，再加工渲染，進行多層次反覆擴散，刻意介入之程度，前所未有。

陸委會呼籲北京當局勿干預台灣民主運作，應反思台灣人民得以不受干涉的自由表達多元意見的同時，中共是否也能保障自身人民自由表達意見的權利，而非一方面打壓和限制其內部公民社會發展，另方面又意圖染指台灣內政。

路透22日發表專題報導，以「台灣將舉行大規模立委罷免投票，中國力挺在野黨」為題，關注26日將登場的大罷免投票。報導指，「台灣即將迎來可能重塑立法院格局的罷免投票，面臨挑戰的在野黨立委正獲得兩大不尋常的支持來源，中國官員和中國官媒」。

報導還提到，「儘管賴清德去年贏得總統大選，但他領導的民進黨卻失去了立法院的多數席次，自那以後，在野黨不斷施壓、通過政府反對的法律並削減預算，這尤其對增加國防預算帶來阻礙」。報導認為，此舉使台灣在面對來自大陸日益增強的軍事與外交壓力時，處境更加不利。