館長登央視！雙臂刺青變「隱形的翅膀」被笑爆　本人反應曝光

日前高調前往上海開直播的台灣網紅「館長」，20日受邀參加「國民黨青年沙龍論壇」，分享反罷免心境，相關片段甚至被大陸官媒中央電視台大幅度報導，沒想到館長的雙臂刺青遭模糊化（Blur）處理，被大陸網友笑稱「隱形的翅膀」；館長本人也在直播中回應此事：「14億同胞有一小部分的人都有注意到我」。

星島日報報導，館長20日登「國民黨青年沙龍論壇」，他拿起麥克風除了高喊「我們是中國人，為什麼要當美國人的狗？」，還稱台灣若遭攻擊，由於大陸沿岸距離本島僅80至100公里，飛彈飛行僅需兩分鐘，因此台灣2分鐘就會投降；更批評部分台灣人連自己的祖先都不願承認。

相關片段不僅在網上瘋傳，甚至被官媒「央視」大幅度報導。從影片中可見，央視雖然放出館長宣講的片段，但卻將館長佈滿刺青的雙臂，卻被極度模糊化，慘變「透明手臂」。

大批大陸網友看見該畫面，紛紛留言笑喊「央視小編：我太不容易了」、「心疼小編」、「隱形的翅膀」、「無臂阿館」、「這個打碼笑得我肋骨痛」。

館長對於能夠登上央視感到很自豪，21日在直播中表示：「14億人應該有一小部分注意到我了。」至於遭到央視打馬賽克，他表示可以理解，「這是人家的法律嘛」，強調不會在意被台灣政論節目或是陸委會拿來嘲笑「他們真的很壞」。