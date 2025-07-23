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印度、孟加拉關切雅下水電工程 陸外交部：不會對下游產生不利影響

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
雅魯藏布江下游水電工程開工，圖為位於西藏林芝市墨脫縣雅魯藏布江果果塘大拐彎。中新社
雅魯藏布江下游水電工程開工，圖為位於西藏林芝市墨脫縣雅魯藏布江果果塘大拐彎。中新社

印度孟加拉都對大陸的雅魯藏布江下游水電工程項目表達關切，擔心生物多樣性受損和民眾生計問題。大陸外交部發言人郭嘉昆23日表示，雅下水電工程建設有利於全流域防災減災，不會對下游地區產生不利影響，「中方同有關下游國家開展了水文報汛，防洪減災等合作，也就雅下水電工程進行了必要溝通，將繼續同下游國家加強合作，造福流域人民。」

郭嘉昆指，雅下水電工程建設是中國主權範圍內的事，旨在加快發展清潔能源，大力改善當地民生，積極應對氣候變化。中方在跨境河流開發上始終秉持高度負責任的態度，也有豐富的水電工程開發經驗。

郭提到，雅下水電工程規劃設計和建設，嚴格按照大陸行業最高標準，全方位開展工程建設，生態環保，避讓多處重要生態環境敏感區，最大限度保留原始生態系統。

大陸國務院總理李強19日在西藏林芝出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式，宣布項目正式開工。他表示雅下水電工程體量大、周期長、影響遠，堪稱世紀工程，要積極應用先進技術、裝備、工藝、材料等，要確保生態環境不受損害，細緻做好移民搬遷安置工作。

雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市，工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約人民幣1.2兆元（約新台幣4.92兆元），該工程的電力以外送為主，兼顧西藏本地自用需求。

水電 西藏 移民 溝通 主權 印度 外交部 孟加拉

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