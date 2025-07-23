年事漸長、身體不適？習近平頻缺席峰會 外媒曝「減少出訪」關鍵

美國華爾街日報報導，中國國家主席習近平近年來減少海外出訪次數，甚至缺席重要峰會，改以東道主身分積極外交。分析人士指出，可能與習近平年事漸長，選擇保留精力，優先處理國內問題。

華爾街日報指出，習近平在今年上半年出訪3次，共訪問5個國家。去年則出訪4次，訪問10個國家。然而相較過去前兩個任期，習近平出訪的頻率已大幅減少，2013年至2019間，他平均每年訪問約14個國家，並在2014年達到高峰，訪問20個國家。

今年7月，習近平缺席了在巴西舉行的金磚國家峰會，派出中國國務院總理李強代表出席。過去12次習近平皆親自出席。同時，據知情人士透露，今年原定在布魯塞爾舉行的中歐峰會，在中國官員向歐盟表示習近平今年沒有訪歐計畫後，才改為北京舉行。

報導引述分析人士指出，今年72歲的習近平年事漸長，且第3個5年任期將在2027年結束，他減少出訪，以下放部分領導人職責。

新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝表示，「習近平越來越願意將外交政策執行層面事務，交由他信任的代表處理」，並在中國遭遇經濟困境之際，把精力放在優先處理國內問題。

美國智庫亞洲協會政策研究院（Asia Society PolicyInstitute）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，習近平缺席在巴西舉行的金磚峰會，可能與地緣政治的關係不大，而更多是與倒時差有關，「隨著年齡的增長，他正謹慎管理自己的出行以保存體力」。

報導指出，習近平改以東道主身分在外交圈保持活躍，2023年習近平接待了至少74次外國元首、政府首腦以及實際領導人的來訪，2024年更上升到84次。而2013年至2019年期間，習近平平均每年接待約76次來訪。

習近平的副手們填補了海外出訪的空缺。去年，李強出訪13個國家，與前任總理李克強出訪最頻繁的2014年相當。

另一位經常出訪的是中共中央對外聯絡部部長劉建超，作為外交部長的角逐者之一，劉建超2022年上任以來的出訪頻率高於其前任，包括美國與西方民主國家等過去中聯部長通常不會訪問的國家。