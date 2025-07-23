印度恢復發放旅遊簽證 陸外交部回應：符合各方共同利益

印度駐陸大使館官方微博23日發布，將於24日起，恢復向大陸公民發放旅遊簽證。這也是印度5年來首次恢復向中國公民發放旅遊簽證。大陸外交部發言人郭嘉昆23日表示，推動人員往來便利化，符合各方共同利益。中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往來便利化水準。

環球時報報導，印度外交秘書唐勇勝今年1月到訪北京，出席中印副外長／外秘級對話。除此之外，唐勇勝還同中聯部部長劉建超舉行會晤。

印度媒體認為，唐勇勝此番來華主要是為實現兩大目標，分別是恢復中印直航、恢復發放簽證，預計也有可能就雙邊貿易問題進行進一步磋商。

中印直航已中斷近5年，印方一直以「國家安全」為由延遲推進恢復直航。中印外長去年11月會晤時就恢復直航、便利簽證等問題展開討論。而在印華人的簽證問題雙方也討論了很長時間，此事影響更為嚴重，極大阻礙中印正常人員交流。