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關係有望好轉？邊界衝突時隔5年 印度恢復向陸發放旅遊簽證

聯合報／ 大陸中心／即時報導
印度駐中國大陸使館。圖／取自微博
印度駐中國大陸使館。圖／取自微博

印度駐陸使館官方微博23日發布消息稱，自24日起，大陸公民可申請旅遊簽證到訪印度。這是自2020年暫停後，印度時隔5年首次恢復向大陸民眾簽發旅遊簽證。

大公文匯網指，先前印度對大陸民眾赴印度的商務簽證也有所限制，近期也得到了一定程度的放鬆。 

據印度駐陸使館發布資訊，中國公民需通過線上方式填寫簽證申請表，並完成列印，隨後進行預約程序。同時，申請人需本人攜帶護照、簽證申請表及相關證明文件，前往指定的印度簽證申請中心提交相關文件。

目前印度在中國大陸設立3個簽證申請中心，分別位於北京、上海和廣州。

星媒聯合早報稱，中國大陸與印度於2020年6月在加勒萬河谷爆發流血衝突，至少4名中共士兵與20名印度士兵死亡。此後雙方在邊境集結重兵，並進行多輪談判，雙方關係惡化後，印度不再向大陸民眾發放旅遊簽證，直到近期恢復。

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