看國際爭端...陸聯合國代表傅聰：聯合國憲章不是菜單 大國勿拱火澆油

大陸常駐聯合國代表傅聰22日提出4點主張，呼籲「聯合國憲章」是國際秩序不可撼動的基石，不是可以隨意取捨的「菜單」，要主要大國不能拱火澆油、鼓動對抗；安理的決議具有法律效力，更不能搞雙重標準。

大陸駐聯合國代表團官網發布，聯合國安理會22日舉行「透過多邊主義與和平解決爭端促進國際和平安全」高級別公開辯論會。傅聰的4點主張，包括堅持和平解決爭端、遵守聯合國憲章宗旨和原則、保障安理會有效履職，以及支持全球南方發揮積極作用。

他認為，國家之間難免存在矛盾和摩擦，但施壓制裁甚至訴諸武力，往往事與願違，只會引發更大的衝突，積累更多的仇恨。各國應當尊重彼此的國家主權和領土完整，重視對方的合理安全關切，以互諒互讓化解分歧，以對話協商凝聚共識。

傅聰強調，國際社會特別是主要大國，應為對話合作鋪路架橋，而不能拱火澆油、鼓動對抗。

此外，傅聰表明，當今世界衝突對抗那麼多，是因為「憲章」宗旨和原則沒有得到真正遵守。國際社會應摒棄以強凌弱的叢林法則，踐行主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等憲章原則，堅持大小國家一律平等，維護國際公平正義。

他表示，安理會成員要超越一己私利，以共同利益為重；要摒棄地緣政治，以團結合作為盼。安理會通過的決議具有法律效力，應當不折不扣執行，不能搞選擇性適用，更不能搞雙重標準。

針對美國代表發言，傅聰在第2輪發言強調，大陸對南海諸島及其附近海域擁有不可爭辯的主權。大陸在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據。中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確。大陸不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

他直接點名美國，一直罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，到處搬弄是非、挑撥離間，損害地區國家互信。美國至今不加入「聯合國海洋法公約」，但常常以「公約法官」身份自居，對他國指手畫腳、橫加干涉，何其可笑。

他稱，美方還在南海地區部署包括陸基中程飛彈在內的進攻性武器，以「航行自由」為名頻繁派遣大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、演習，公然闖入中國領海領空。「究竟是誰想搞亂南海、攪亂地區，人盡皆知。是誰在南海搞脅迫霸凌，威脅南海航行自由，不言自明。」